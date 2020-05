Alle kriterier er opfyldt for, at briterne fra mandag kan lempe på landets nedlukning, siger Boris Johnson.

Efter lang tids nedlukning af samfundet kan briterne se frem til i næste uge at vende tilbage til en hverdag, der ser en anelse mere normal ud.

Det står klart, efter at premierminister Boris Johnson torsdag har varslet en lempelse af en række restriktioner.

Restriktionerne har været indført for at begrænse spredning af coronavirus.

Fra mandag vil det blandt andet være tilladt at mødes op til seks personer i private haver, så længe man holder to meters afstand til hinanden.

- Man kan mødes forskellige familier i haven. Man kan endda holde en grillaften, så længe man holder afstand til hinanden, vasker hænder og bruger sin sunde fornuft, siger Boris Johnson.

Han tilføjer samtidig, at man ikke bør opholde sig inden for i andres hjem, medmindre det er for at få adgang til haven.

Premierministeren har tidligere sagt, at fem forskellige kriterier skal være opfyldt, før man vil lette restriktionerne. Det drejer sig blandt andet om faldende smittetal og faldende dødstal.

Alle kriterierne er nu opfyldt, oplyser Johnson.

- Jeg kan ikke og vil ikke smide alle de fremskridt, vi har gjort, væk. Så ændringerne vil være begrænsede og forsigtige, understreger han.

Øvrige kriterier, der skal være opfyldt, er blandt andet luft i det nationale sundhedsvæsens kapacitet samt mulighed for at teste tilstrækkeligt.

Boris Johnsons udmelding kommer, på et tidspunkt hvor premierministeren er under pres på grund af en sag om toprådgiveren Dominic Cummings.

Cummings, der er Johnsons tætte allierede, er blevet beskyldt for at bryde landets coronaregler under nedlukningen.

Han har indrømmet, at han i marts kørte 400 kilometer fra London til det nordlige England for at besøge sin nærmeste familie. Han kørte sammen med sin fireårige søn og sin hustru, der på daværende tidspunkt var syg.

Flere konservative parlamentsmedlemmer har opfordret Cummings til at trække sig. Det har han afvist, og Johnson står bag sin rådgiver.

