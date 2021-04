Den britiske premierminister afviser rapporter om kyniske udtalelser ved lukket møde som "totalt sludder".

Den britiske premierminister, Boris Johnson, nægter, at han på et krisemøde sidste efterår fremsatte en bemærkning om, at han "hellere ville se ligene hobe sig op" end at indføre endnu en nedlukning af landet.

Den påståede bemærkning er blevet citeret af BBC. Mediet refererer til unavngivne kilder, der har kendskab til indholdet af det pågældende møde.

I oppositionspartiet Labour kræver parlamentsmedlem Rachel Reeves en undskyldning fra den britiske regeringsleder.

Johnson kalder medierapporterne for "totalt sludder".

Premierministeren skulle have fremsat udtalelsen sidst i oktober, da hans regering bebudede en anden nedlukning for at stoppe udbredelsen coronasmitte.

Johnsons talsmand siger, at rapporterne er "usande".

Også Michael Gove, en af hans nøgleministre, afviser historien. Gove deltog i det pågældende møde.

- Jeg har aldrig hørt et sådant sprog, siger Gove.

I Det Skotske Nationalparti, SNP, siger parlamentsmedlem Alison Thewliss, at udtalelsen er upassende for en premierminister. Hun kalder udtalelsen "foragtelig, grusom og ufølsom".

En undersøgelse af sagen kræves af blandt andre Matt Fowler. Han har været med til at danne en gruppe, der kæmper for hjælp til coronaramte familier.

- Disse ufølsomme bemærkninger har forårsaget uhørt smerte hos hundredtusinder af mennesker i hele landet, siger Fowler.

Sagen sættes også i forbindelse med en bitter strid mellem Downing Street 10 og premierministerens tidligere toprådgiver Dominic Cummings.

Cummings offentliggjorde i sidste uge et blogindlæg, hvor han nægtede, at han stod bag læk af detaljer om den anden covid-19-nedlukning i landet. Samtidig angreb han Johnson og stillede spørgsmål til premierministerens "kompetence og integritet".

/ritzau/