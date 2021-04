Udrulningen af den vaccine, som Danmark har bestilt flest af, bliver udskudt, meddeler Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson har valgt at udskyde udrulningen af sin coronavaccine i Europa på grund af bekymringer om bivirkninger.

Det meddeler selskabet tirsdag eftermiddag dansk tid i en pressemeddelelse.

Det er sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader hos vaccinerede personer, der har ført til beslutningen.

- Vi har taget en beslutning om proaktivt at udskyde udrulningen af vores vaccine i Europa, lyder det fra selskabet.

- Vi har arbejdet tæt sammen med lægefaglige eksperter og sundhedsmyndigheder, og vi går ind for en åben kommunikation.

Johnson & Johnson-vaccinen er den vaccine, som Danmark har bestilt flest doser af. I alt har Danmark lagt billet ind på 8,2 millioner doser. Den første sending ankommer efter planen til Danmark onsdag.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, meddelte tidligere tirsdag, at man anbefaler at sætte brugen af vaccinen på pause. USA har registreret seks sjældne blodproptilfælde blandt knap syv millioner, der har fået vaccinen.

I USA har størstedelen af landets cirka 120 millioner vaccinerede personer fået vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

6,8 millioner personer har fået Johnson & Johnson-vaccinen i USA. Vaccinen kræver i modsætning til de to ovenstående kun ét stik.

I Danmark er AstraZeneca-vaccinen blevet sat i bero på grund af lignende bekymringer om sjældne blodpropper med et lavt antal blodplader.

Ud af 34 millioner, der har modtaget AstraZeneca-vaccinen i Storbritannien, EU og tre øvrige lande, er der blevet registreret 222 blodproptilfælde, hvor der er et lavt antal af blodplader. Det skriver The New York Times.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) meddelte fredag 9. april, at det undersøger fire mistænkelige tilfælde af blodpropper hos personer, der har modtaget Johnson & Johnsons coronavaccine.

/ritzau/