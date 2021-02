Det kan gøre en stor forskel, at Johnson & Johnsons vaccine kun kræver en enkelt dosis, siger chefforsker.

Den amerikanske medicinalgigant Johnson & Johnson har bedt de amerikanske sundhedsmyndigheder om at godkende selskabets covid-19-vaccine til nødbrug i USA.

Det oplyser Johnson & Johnson torsdag amerikansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ansøgningen til USA' lægemiddelstyrelse, FDA, kommer i kølvandet på en rapport 29. januar, der konkluderede, at Johnson & Johnsons vaccine, der modsat de fleste andre covid-19-vacciner kun kræver en enkelt dosis, er 66 procent effektiv over for virusset.

Det var ventet, at Johnson & Johnson ville søge om nødgodkendelse i USA i denne uge.

Herefter regner selskabet med at få en godkendelse i løbet af februar.

- Dette er en pandemivaccine, der kan gøre en forskel med en enkelt dosis, sagde Paul Stoffels, der er chefforsker ved Johnson & Johnson, ifølge The New York Times i sidste uge.

Det siger han med henvisning til, at andre vacciner, der allerede er blevet godkendt, kræver to doser for at opnå den fulde beskyttelse mod coronavirusset.

Det gælder vacciner fra Pfizer/BioNTech, Moderna og AstraZeneca.

USA har indgået en aftale med Johnson & Johnson om at købe 100 millioner doser af selskabets vaccine for en milliard dollar og muligheden for at købe yderligere 200 millioner doser.

Johnson & Johnson har oplyst, at selskabet er klar til at levere vacciner, så snart nødgodkendelsen er i hus. Selskabet sigter mod at levere en milliard doser i 2021.

Doserne skal produceres i USA, Europa, Sydafrika og Indien, skriver Reuters.

/ritzau/