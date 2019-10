Britiske medier spår, at lørdagens afstemning om Boris Johnsons nye brexitaftale kan blive ekstremt tæt.

Der er lagt op til stort drama, når det britiske parlament lørdag mødes for at stemme om premierminister Boris Johnsons nye brexitaftale.

Flere britiske medier - herunder BBC og Sky News - spår således, at afstemningen bliver helt tæt. Og derfor har Boris Johnson fredag også sat gang i en stor charmeoffensiv.

Johnsons talsmand oplyser, at premierministeren i løbet af dagen skal mødes med adskillige parlamentsmedlemmer fra forskellige partier.

For Boris Johnson er det magiske tal 320. Det er så mange stemmer, han har brug for, for at være sikker på at have et flertal for sin aftale.

Johnsons eget konservative parti tæller kun 288 parlamentsmedlemmer, og derfor skal han på jagt andre steder i parlamentet.

Først og fremmest skal han forsøge at sikre opbakning fra størstedelen af 21 tidligere konservative parlamentsmedlemmer.

De 21 blev smidt ud af partiet i begyndelsen af september, efter at de gjorde oprør mod Boris Johnson i et forsøg på at stoppe muligheden for, at briterne kan forlade EU uden en aftale 31. oktober.

Sky News skriver, at de fleste af dem vil stemme for Johnsons aftale. Tre til fire af dem ventes dog at stemme imod.

Med den støtte kommer Johnson et stykke over 300 - såfremt der ikke er andre konservative parlamentsmedlemmer, der afviser aftalen.

Oppositionspartiet Labours leder, Jeremy Corbyn, har på forhånd sagt, at partiet afviser at stemme for Johnsons aftale. Han kaldte den torsdag på Twitter for "værre end (tidligere premierminister, red.) Theresa Mays aftale".

Alligevel er der øjensynligt mulighed for at hente Labour-stemmer.

John Mann fra Labour siger fredag til den irske tv-station RTE, at han har tænkt sig at stemme for aftalen. Det samme vil "mere end ni" parlamentsmedlemmer fra Labour ifølge John Mann.

Også omkring fire tidligere Labour-medlemmer, der i dag er uafhængige, ventes at kunne overtales til at støtte aftalen, skriver BBC og Sky News.

Regeringens nordirske støtteparti, DUP, har klart meldt ud, at partiet ikke bakker op om aftalen. DUP har ti parlamentsmedlemmer.

/ritzau/Reuters