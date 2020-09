Maks 15 personer må samles til bryllup, mens der til begravelser må samles 30, lyder nye restriktioner.

- Vi har nået et farligt vendepunkt. Vi må handle nu.

Sådan lød de indledende bemærkninger, da premierminister Boris Johnson tirsdag eftermiddag indtog talerstolen i det britiske underhus.

Storbritannien har den seneste tid registreret et stærkt stigende antal smittede med coronavirus.

Derfor vil den britiske regering nu indføre en lang række nye restriktioner for at bremse smittespredningen.

Det vil blandt andet få konsekvenser for restaurationsbranchen.

- Fra torsdag må alle barer, restauranter og caféer kun modtage bestillinger ved bordene, og de vil blive tvunget til at lukke klokken 22, siger Boris Johnson.

Han benyttede sin taletid til at varsle en række restriktioner, der vil få konsekvenser for både arbejdspladser og sociale arrangementer.

Ifølge Boris Johnson skal befolkningen være forberedt på, at restriktionerne kommer til at gælde de næste seks måneder.

- Vi vil gøre alt for at udvikle en vaccine, behandling eller nye former for massetest.

- Men medmindre vi gør mærkbart fremskridt, må vi gå ud fra, at restriktionerne, som jeg har annonceret, vil gælde i måske seks måneder, siger Boris Johnson.

Storbritannien er et af de lande, der har registreret flest smittede med coronavirus.

Data viser ifølge Reuters, at der den seneste tid er registreret omkring 6000 smittede dagligt. Og situationen vil blive langt værre, hvis ikke der indføres restriktioner, understreger Boris Johnson.

Derfor vil et krav om mundbind nu blive udvidet til at gælde ansatte i detailhandlen, taxachauffører samt ansatte i hotelbranchen.

Samtidig opfordrer regeringen alle kontoransatte, der har mulighed for at passe sit arbejde fra hjemmet, til at gøre det den næste tid.

Fra mandag vil der i øvrigt blive indført nye restriktioner for bryllupper og begravelser.

Således vil det fremover kun være tilladt at samle 15 personer til et bryllup, mens en begravelse må have op til 30 gæster.

I Storbritannien gælder et forsamlingsforbud på seks personer. Det vil nu også gælde for indendørs sportsgrene, lyder de nye retningslinjer.

