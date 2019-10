Skeptiske parlamentarikere vil ændre mening, når de ser den reviderede brexitaftale, mener Boris Johnson.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, har tiltro til, at når de britiske parlamentsmedlemmer ser den reviderede brexit-aftale, der nu er enighed om mellem Storbritannien og de resterende 27 EU-lande, "vil de kunne se værdien i aftalen".

Det siger han på et pressemøde i Bruxelles torsdag aften.

- Jeg har stor tiltro til, at når mine kolleger i parlamentet læser denne aftale, vil de stemme for den på lørdag og de efterfølgende dage, siger Johnson.

- Der er ingen grund til at udskyde det. Vi skal videre og få det gjort senest 31. oktober, siger Johnson.

Det britiske Underhus skal lørdag stemme om skilsmisseaftalen, og her kan Johnson møde modstand.

Hans eget konservative parti sidder på 288 pladser i parlamentet.

De fleste af Labours 244 parlamentarikere, samtlige 35 parlamentarikere fra Scottish National Party og stort set alle 19 liberaldemokrater ventes at stemme imod aftalen.

Johnson skal have mindst 320 stemmer for at danne flertal.

De konservative ønsker at begrænse antallet af afstemninger til to: En, der handler om den nye og reviderede brexitaftale, og en anden om et såkaldt no-deal brexit, altså at briterne forlader EU uden en aftale.

Men oppositionen har planer om at fremsætte flere ændringsforslag. Blandt de forslag er mindst et, der handler om, at der skal holdes en folkeafstemning, inden briterne kan udtræde af EU.

Det er kun sket fire gange tidligere, at Underhuset er samlet på en lørdag. Senest var i 1982 under Falklandskrigen.

