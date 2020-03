Briterne skruer markant op for test af potentielle coronasmittede. Johnson udelukker ikke skrappe tiltag.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, tror på, at Storbritannien kan knække kurven over coronatilfælde inden for de kommende 12 uger.

Men det kræver, at briterne lytter til formaningerne om at undgå social kontakt og blive hjemme fra arbejde, hvis det er muligt.

- Vi kan vende udviklingen inden for de næste 12 uger, og jeg har fuld tiltro til, at vi kan smide coronavirus på porten i det her land, siger Johnson på et pressemøde torsdag.

- Men kun hvis vi alle tager de skridt, vi har lagt frem. Det er afgørende, for det er sådan, at vi skal nedbringe kurven, understreger premierministeren.

Han roser samtidig briterne for de "ekstraordinære bestræbelser", der gøres for at begrænse smittespredningen. Og han afviser rygter om, at han vil lukke den offentlige transport ned i hovedstaden, London.

- Men hvis vi føler, at det ikke virker, og der er behov for skrappere tiltag, så er intet selvfølgelig udelukket, siger Johnson.

Regeringen lover samtidig at øge antallet af personer, der testes for coronavirus.

Det tal skal gerne stige fra 5000 til 10.000 om dagen inden næste uge, siger Johnson. Målet er, at man er oppe på at teste 25.000 personer hver dag, inden der er gået en måned.

Indtil videre er 144 mennesker døde af Covid-19, som sygdommen hedder. Der er konstateret 3269 tilfælde. Men som i mange andre lande er der et betydeligt mørketal. Eksperter vurderer, at der reelt kan være 55.000 smittede i Storbritannien.

