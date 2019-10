Storbritannien bør fortsat forlade EU 31. oktober, mener Johnson. EU-landene har netop udskudt brexit-deadline.

Selv om briterne har fået mulighed for at udskyde brexit til 31. januar, mener premierminister Boris Johnson fortsat, at briterne bør forlade EU på torsdag.

Det oplyser premierministerens talsmand.

I sidste uge bad premierministeren modvilligt EU-landene om lov til at udskyde briternes skilsmisse fra unionen i tre måneder.

Det var han nødt til, da det britiske parlament ikke sagde god for hans stramme tidsplan.

Igennem sin talsmand siger premierministeren, at han vil svare på EU-landenes forslag om at udskyde brexit, når han har læst detaljerne.

