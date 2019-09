Kun den konservative regering kan garantere brexit, siger den britiske premierminister.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, lovede søndag sine partifæller, at han vil blive på sin post, selv om det ikke skulle lykkes ham at få Storbritannien til at træde ud af EU den 31. oktober.

Johnson sagde ved starten på det konservative partis fire dages landsmøde i Manchester, at det kun er den konservative regering, som kan garantere brexit.

- Folk ved, at vores land nærmer sig en vigtig korsvej, og vi må sætte den proces i gang og levere brexit den 31. oktober. Jeg vil sætte det i gang og få det gjort, siger Johnson til BBC ved partikongressens åbning.

Den britiske premierminister står over for den hindring, at et flertal i parlamentets underhus har vedtaget en lov, som kræver endnu en udskydelse af brexit til begyndelsen af 2020 - medmindre underhuset forinden godkender en aftale eller går ind på at forlade EU uden en aftale.

Til et spørgsmål om, hvorvidt han overvejer at forlade sin post for at undgå at bede EU om forlængelse af medlemskabet, svarer Johnson:

- Nej, jeg har påtaget mig at lede partiet og landet i en vanskelig periode, og det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Jeg opfatter det som mit ansvar.

På partikongressen, som kan blive den sidste før brexit-krisen fører til udskrivelse af valg, står Johnson over for en række stor udfordringer.

Han er ikke mindst i hårdt vejr, fordi den britiske højesteret for få dage siden afgjorde, at hans suspendering af parlamentet i september var ulovlig.

På landsmødet vil brexitkrisen være altdominerende.

Tim Bale, som er professor ved Queen Mary-universitetet i London, spår at landsmødet vil dreje sig om, at partiet både skal kæmpe for Johnson og for brexit.

- Kongressen bliver et møde, hvor partiet begejstret samles om give opbakning til Boris Johnson og til brexit, siger han.

Men Johnson er også trængt, og det er på forhånd ventet, at medlemmer af oppositionen fremsætter et mistillidsvotum til premierministeren, i de dage hvor partikongressen er samlet, og dermed vil skabe store forstyrrelser.

/ritzau/Reuters