En bølge af vrede har ramt rådgiveren Dominic Cummings for at bryde den britiske regerings coronanedlukning.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, beklager den vrede, det har skabt, at toprådgiver Dominic Cummings har rejst i et coronalukket land.

Det siger premierministeren på et pressemøde mandag aften.

- Selvfølgelig beklager jeg den forvirring, vrede og smerte, som folk føler. Derfor ville jeg have, at folk skulle forstå nøjagtigt, hvad der var sket, siger Johnson.

Kort forinden har Cummings forklaret, at hans rejse til det nordlige England under coronapandemien var af hensyn til hans barn.

- Jeg tror ikke, at fornuftige mennesker kan være uenige i hans motiv, siger Johnson om Cummings' beslutning.

Cummings, der selv var med til at udarbejde reglerne for nedlukningen af det britiske samfund, brød reglerne og kørte cirka 400 kilometer til sine forældres gård i Durham.

Cummings har mandag forklaret sin opførsel med, at både han og hans kone havde været syge i slutningen af marts, formentlig med Covid-19.

De var bekymrede for deres mindreårige barn under de omstændigheder og valgte derfor at køre til forældrenes farm.

Han siger, at han ikke havde forsøgt at få venner i London til at tage sig af Cummings-parrets barn.

Det var i modstrid med regeringens nedlukning for at stoppe smitten. Borgerne var pålagt at blive inden døre og under ingen omstændigheder køre på tværs af landet.

Ifølge Johnson har Cummings ikke set stort på reglerne.

- Jeg tror ikke, at nogen i nummer 10 (regeringskontoret, red.) har gjort noget for at underminere vores meddelelser, siger Johnson på pressemødet mandag.

Cummings har desuden sagt mandag, at han ikke overvejer at trække sig tilbage som følge af denne storm.

