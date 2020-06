Direktør i britisk fiskeriforening peger på et kompromis. Men Boris Johnsons regering afviser.

De britiske fiskere peger på et muligt kompromis i de ellers fastlåste forhandlinger med EU, der vil kunne give adgang til at fiske i britisk farvand.

Det sagde direktøren i den britiske fiskeriforening så sent som tirsdag formiddag. Men det afvises straks af den britiske premierminister, Boris Johnson, via en talsmand.

- Vi har hele tiden sagt tydeligt, at det ikke kan komme på tale at dele i porten om de fair spilleregler og fiskeri. Vi går ikke på kompromis på det, for vores holdning til dette er grundlæggende for et uafhængigt land, siger han.

EU og Storbritannien har tirsdag taget fat på endnu en runde forhandlinger om det fremtidige forhold, efter at Storbritannien 31. januar forlod EU.

Storbritannien bliver en uafhængig kyststat, når en overgangsperiode med EU udløber. Det betyder, at briterne vil få fuld kontrol over egne farvande, hvor flere EU-lande, herunder Danmark, fanger mange fisk.

Det står aktuelt til at ske 1. januar 2021. Men parterne kan nå at forlænge overgangsperioden, hvilket EU har opfordret til, mens Johnson har afvist en forlængelse.

Direktøren i den britiske fiskeriforening (NFFO), Barrie Dea, mener, at et kompromis med EU er muligt i sensommeren eller efteråret.

- Jeg tror, at en aftale falder på plads. Der er noget vej igen. Parterne er ret langt fra hinanden, men det er kun naturligt. Min fornemmelse er, at en aftale tegner sig i september eller oktober, siger Barrie Dea ifølge Reuters.

Han vurderer, at et muligt kompromis ligger i, at man "giver adgang til gengæld for en ny aftale om at dele."

Dea mener dog, at det bliver svært at opnå enighed, før fristen for forlængelse af en overgangsperiode udløber med udgangen af juni, hvilket har været EU's mål.

EU er gået ind til forhandlingerne med et krav om, at fiskeriet skulle forblive som nu, når Storbritannien forlader EU. I sidste uge har EU's forhandlere åbnet en dør på klem for et kompromis.

I den forbindelse holdt chefforhandler Michel Barnier et møde med en større gruppe fiskeriministre, blandt andre Mogens Jensen (S).

Men den britiske regering afviser altså et kompromis.

- Vi kan ikke opgive vores rettigheder som uafhængig stat, siger en talsmand for Johnson tirsdag.

En anden stor udfordring i forhandlingerne er EU's krav om "fair spilleregler" efter skilsmissen. Det handler om, at EU vil sikre sig, at parterne overholder nogle fælles regler for blandt andet statsstøtte og konkurrencevilkår.

Det er nødvendigt for at sikre det indre marked.

