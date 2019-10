Endnu engang fastholder premierminister Boris Johnson, at brexit sker den 31. oktober - med eller uden aftale.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, fastholder i et telefonopkald med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at Storbritannien forlader EU 31. oktober.

Det skriver flere internationale medier, blandt andet nyhedsbureauet AFP.

En talsmand for Downing Street siger ifølge AFP, at Johnson søndag advarede Macron om at håbe på en udsættelse af brexit.

Talsmanden citerer Johnson for at have sagt, at "EU ikke skal lokkes til den fejlagtige opfattelse, at Storbritannien bliver i EU efter 31. oktober".

Meldingen kommer, på trods af at det britiske parlament i en lov har pålagt Johnson at bede EU om at udskyde brexit, medmindre der er indgået en skilsmisseaftale.

Men søndag aften skriver avisen The Daily Telegraph, at Johnson vil forsøge at gå til den britiske højesteret i forsøget på at sikre, at Storbritannien kan forlade EU uden en aftale på trods af loven.

Loven er med "til at underminere forhandlingerne, men hvis EU-lederne satser på, at den vil forhindre et brexit uden aftale, vil det være en historisk misforståelse", siger en kilde fra Downing Street ifølge AFP.

- Storbritannien er kommet med et stort, vigtigt udspil, men det er tid til, at EU-Kommissionen viser vilje til også at gå på kompromis. Hvis ikke, så vil Storbritannien træde ud af EU uden en aftale, tilføjer kilden.

Blandt EU's ledere er der blevet taget lunkent imod Storbritanniens seneste udspil.

Storbritannien har opfordret EU til intensiverede samtaler om udspillene, mens EU har gjort det klart, at Storbritannien bliver nødt til ændre planerne i løbet af få dage, for at en aftale kan falde på plads denne måned, skriver AFP.

En del af striden lader fortsat til at handle om den omstridte "bagstopper", som er en del af tidligere premierminister Theresa Mays oprindelige skilsmisseaftale, men som Johnson har modsat sig.

Målet med "bagstopperen" er at sikre, at grænsen mellem Irland og Nordirland forbliver åben og uden grænsekontrol, og at Nordirland forbliver midlertidigt i EU's toldunion.

