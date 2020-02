En optagelse af en telefonsamtale mellem Johnny Depp og hans ekskone, Amber Heard, afslører et voldsomt skænderi mellem de to parter.

I samtalen, som Daily Mail har udgivet, håner Amber Heard sin eksmand for hans påstande om, at hun skulle have udsat ham for vold, mens de var gift, skriver News.com.

I samtalen mellem de to parter forsøger Depp at overbevise Heard om, at de afgør deres konflikt uden for retten, mens han påpeger, at hun ødelægger hans ry.

»Du slår mig ihjel. Du har forvandlet mig til en... Min søn går i skole, og hans klassekammerater siger 'så din fucking far tæver sin kone?'. Har du tænkt på det, Amber?«

I skænderiet er parterne uenige om, hvem der var ansvarlig for den vold, der foregik mellem dem, mens de var gift. Amber Heard insisterer på, at hun flere gange har frygtet for sit liv, mens hun var gift med Johnny Depp.

Her refererer hun til en bestemt episode, der fandt sted, da parret var i Australien. Her kom Johnny Depp til skade med sin finger.

Depp påstår, at det skete, fordi Heard kastede en vodkaflaske mod ham. Heard påstår dog omvendt, at det var Depp selv, der var skyld i uheldet, fordi han angiveligt skulle være påvirket af ecstasy.

»Jeg er ked af det, for sidste gang det gik amok mellem os to, troede jeg virkelig, at jeg ville miste mit liv,« siger Amber Heard om hændelsen i telefonsamtalen.

»Amber, Jeg tabte en fucking finger, mand. Helt ærligt. Jeg havde en fucking... Jeg fik en fucking flaske kastet mod min næse,« svarer Depp igen.

Det er her, Amber Heard håner Johnny Depp.

»Du skal endelig fortælle folk, at det var en fair kamp, og se, hvad juryen og dommeren synes. Fortæl verden, John, fortæl dem, 'Jeg Johnny, en mand, jeg er et offer for vold i hjemmet, og det var en fair kamp'. Fortæl dem det og se, hvor mange mennesker, der vil tro på dig og være på din side.«

Skænderiet fortsætter heftigt, og da Johnny Depp spørger sin ekskone, om hun er klar til at gentage sine anklager mod ham i retten, om hun virkelig mener alt det, hun siger, er svaret ja.

»Tror du på, at du selv er en misbruger? At du misbrugte mig psykisk?« lyder det herefter fra Johnny Depp.

»Ved du, at jeg vejer.. Eller, det gør jeg ikke længere.. Men at jeg dengang vejede 52 kilo? Har jeg nogensinde været i stand til at slå dig ud? Eller slå dig ud af balance?« siger Amber Heard og fortsætter sin hån:

»Du vil stille dig op i retten og sige 'hun startede det'? Virkelig? Jeg har aldrig været i stand til at overmande dig, det er forskellen på os to, og der vil være en jury og en dommer, der vil se, at det er en meget stor forskel på dig og mig.«

Telefonsamtalen fandt sted i 2016, umiddelbart efter, at Amber Heard anmodede om både skilsmisse og et tilhold mod eksmanden.

Eksparret endte med at indgå et forlig, hvor Amber Heard trak sine anklager mod Johnny Depp tilbage.

Men i 2018 gik det alligevel galt.

Her åbnede Amber Heard op i Washington Post om hendes erfaringer med vold i hjemmet. Det fik Johnny Depp til at lægge sag an mod Heard, hvor han påstod, at hendes påstande havde kostet ham rollen som Kaptajn Jack Sparrow.

Efterfølgende valgte Amber Heard så at svare tilbage med en 300 sider lang detaljeret redegørelse for volden, i hvilken hun kaldte sin eksmand for et 'monster'.