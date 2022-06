Lyt til artiklen

Den amerikanske skuespiller, instruktør og musiker Johnny Depp er fotograferet, mens han kæler med en grævling i et redningscenter i Kent, England.

Fotografiet er taget, efter at Depp vandt milliondollarsagen mod sin ekskone Amber Heard.

Den 58-årige skuespiller besøgte et redningscenter nær Tunbridge Wells, mens han slappede af oven på sin gæsteoptræden på rockstjerne Jeff Becks turné i Storbritannien. Det skriver Sky News.

Becks kone, Sandra, besluttede at tage ham med til dyrecenteret, ind imellem hans optrædener sammen med manden.

Depp hyggede sig tilsyneladende med dyrene på centeret.

En talsperson for dyrecenteret sagde da også, at Johnny Depp var 'blæst helt omkuld' efter en tur til centerets dyrehospital.

Der fik han chancen for at kæle med Freddie. Han er en forældreløs grævling, der for øjeblikket bliver passet på i centeret.

På de sociale medier skrev de ansatte: 'Gæt hvem der besøgte os på Folly Wildlife Rescue – du gætter det aldrig – det er den rigtige Johnny Depp!

Johnny var utroligt venlig og – med sine egne ord – blev han helt blæst omkuld, af hvad han så.

For ligesom at slutte besøget, så lod vi ham få det sjældne privilegium, at holde Freddie (som i Mercury – afdød forsanger i Queen, red.).

Han er en af de mange forældreløse grævlinger, som vi håndfodrer – og jeg tror, at det er fair at sige, at han var benovet over det hele.'

Johnny Depp har flere gange optrådt med Jeff Beck på hans turné i Storbritannien. Beck støtter for øvrigt dyreredningscenteret i Kent.