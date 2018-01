Da en amerikansk mand tirsdag blev fundet skyldig i at have påkørt og dræbt en ældre dame, mens han prøvede at flygte fra politiet, valgte dommeren at idømme ham en helt særlig straf.

Udover at skulle tilbringe 18 måneder bag tremmer, være på prøveløsladelse i fem år og udføre 500 timers samfundstjeneste skal den amerikanske mand Johnathan Derek Simms også bære et billede af sit offer på sig de næste seks år.

Så han bliver mindet om, hvad han har gjort.

Det skriver lokalmediet Capital Gazette.

Den tragiske ulykke fandt sted i april 2006. Da politiet vinkede Johnathan Derek Simms ind til siden, fordi han havde kørt for stærkt, valgte han i stedet at flygte fra dem. Under flugten ramte han den 66-årige kvinde Louisa Donner, som mistede livet af sine kvæstelser.

33-årige Johnathan Derek Simms var ikke tidligere dømt, og han havde ikke noget ulovligt i sin bil, da han valgte at stikke af.

Ifølge hans forsvarer befandt Simms sig et mørkt sted i sit liv, da ulykken skete, og han følte sig paranoid og forfulgt.

Han har retssagen igennem nægtet sig skyldig i manddrab, men han har erkendt sig skyldig i uagtsom manddrab.

Da dommeren, Ronald Silkworth, skulle afsige dommen, slog han fast, at Simms endnu havde mulighed for at skabe sig en lys fremtid, men at det var nødvendigt, at han huskede, hvad han havde gjort. Derfor skal han bære et billede af Louisa Donner i sin pung de næste seks år.

»Jeg tror ikke, du er en skidt person. Jeg tror, du har en fremtid foran dig,« sagde dommeren.