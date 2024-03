I tre dage troede amerikanske John Cheeks, at han var blevet millionær i et lottospil. Men i virkeligheden var han aldrig i nærheden af gevinsten.

Det amerikanske lottospil Powerball havde nemlig begået en »teknisk fejl«.

Og det har fået John Cheeks til at se rødt. I hvert fald har han sagsøgt Powerball-spillet og selskabet bag, DC Lottery, skriver New York Post.

Fejden mellem parterne tog faktisk sin begyndelse for over et år siden.

Gevinsten i Powerball-spillet i januar 2023 var nemlig oppe på 340 millioner dollar, svarende til godt og vel 2,3 milliarder kroner.

Cheeks, der bor i Washington, D.C., købte derfor en kupon – og så begyndte sagen ellers at rulle.

Selv så Cheeks ikke den direkte tv-transmittering, hvor tallene bliver trukket. I stedet kiggede han på Powerballs hjemmeside dagen efter for at tjekke tallene.

Og så var der ellers julelys i øjnene hos John Cheeks. Tallene på hjemmesiden matchede med dem på kuponen.

Men – skulle det siden vise sig – Powerball havde lavet en fejl.

Tallene på hjemmesiden var ikke dem, som blev trukket under tv-transmitteringen. Derfor blev John Cheeks afvist, da han ville have tjekket sin kupon.

Ifølge Powerball er det en medarbejder, der har begået en teknisk fejl og skrevet forkert tal på hjemmesiden.

Richard Evans, advokat for John Cheeks, siger til New York Post, at han ikke har set bevis på, at der er begået en fejl. Derfor lægger de sag an.

»Selv hvis der blev begået en fejl, er spørgsmålet: Hvad gør man ved det?«, siger han til mediet.

Ifølge sagsdokumenterne kræver John Cheeks en økonomisk erstatning.

Powerball og DC Lottery ønsker ikke at kommentere kritikken, da man ikke udtaler sig om igangværende sager, skriver News 4.

Det bliver ikke oplyst, hvornår sagen skal for retten.