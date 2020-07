Det kan blive dyrt for sir Elton John, at han tilsyneladende har brudt aftalen om aldrig at tale om sit fire år lange ægteskab med den tyske lydtekniker Renate Blauel.

Helt nøjagtigt 25 millioner kroner dyrt, hvis det da ikke er småpenge for den særdeles succesrige musiker, der siden 2005 har været gift med canadieren David Furnish.

Renate Blauel har trukket Elton John i retten, hvor hun sagsøger ham for den nette sum af tre millioner pund (25 millioner kroner).

Hans forbrydelse er, at han har talt om deres ægteskab. Det skriver Sky News.

Elton John spiller ved det 92. Oscarshow i Los Angeles 9. februar 2020. Foto: MARIO ANZUONI

Dels bliver det omtalt i Elton Johns memoirer fra 2019, 'Me', dels er det med i filmen 'Rocketman', ligesom det er omtalt i en post på Instagram.

Frøken Blauel påstår, at det er et brud på den aftale, de to blev enige om, da de blev skilt i 1988. Det har desuden forvoldt mentale problemer for hende.

Hun har måttet skifte navn og udseende i et forsøg på at gemme sin identitet, står der i papirer til højesteretten i London.

'Som et resultat er hendes ret til privatliv og selvstændighed blevet smadret. Hun og ægteskabet er blevet udsat for grundig granskning af pressen,' lyder det i papirerne.

Elton John på scenen i Madison Square Garden i New York i 2018. Foto: ANGELA WEISS

Blauel påstår også, at hun blev meget oprørt over det, der stod i Elton Johns memoirer, nemlig at han ikke ønskede at få børn med hende.

Ifølge hende selv havde de forsøgt mange gange.

Som svar på søgsmålet udtaler Elton Johns hold af advokater, at aftalen ikke er blevet brudt. Det var allerede offentligt kendt, det der blev fortalt.

Kontrakten mellem de to tidligere ægtefolk 'gælder kun private og fortrolige sager'.

Elton John sammen med sin kone gennem fire år, Renate Blauel, på bryllupsdagen, 14. februar 1984 i Sydney, Australien. Foto: AFP

Selve brylluppet i Sydney blev overværet af adskillige berømtheder, og Elton Johns homoseksualitet var ikke længere privat, men et kendt faktum i hele underholdningsindustrien.

Sir Elton Johns hold af advokater udtaler, at han ikke kendte til, at Blauel skulle have haft mentale problemer.

Advokaterne tilføjer, at parret havde haft en venskabelig korrespondance gennem årene, og på intet tidspunkt er en mental sygdom blevet diskuteret.