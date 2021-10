»De var begravelses-crashers.«

Da den amerikanske politiker John McCain blev mindet ved en højtidelig ceremoni i Washington efter sin død i 2018, glimrede daværende præsident Donald Trump ved sit fravær.

Trump tog på golfbanen, da resten af den politiske elite i USA tog til begravelse, og dermed opfyldte han et af den forhenværende senator og præsidentkandidats sidste ønsker:

John McCain ønskede nemlig på ingen måde, at hans fjende i livet skulle være med til at minde ham i døden. Et af hans sidste ønsker var, at Donald Trump skulle holde sig langt væk fra hans begravelse.

John McCain og Donald Trump var mildt sagt ikke de bedste venner. (Arkivfoto)

Til gengæld deltog præsidentens datter Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner.

Men de to prominente gæster var en torn i øjet på McCains datter, og i sin nye bog 'Bad Republican' kalder Meghan McCain ægteparret for »funeral crashers«.

»De burde aldrig være kommet. De havde ikke noget at gøre der. Jeg husker, at jeg så dem – og specielt hende. De havde ingenting at gøre der, og det er noget, som stadig provokerer mig. Helt klart,« siger datteren Meghan McCain i et nyligt interview på radiostationen Bravo.

Ægteparret Trump-Kushner deltog – efter Meghan McCains opfattelse – udelukkende i højtideligheden, fordi de så det som en mulighed for at blive set, og fordi ceremomien endte med at blive en kæmpe mindeværdig begivenhed.

Meghan McCain og hendes mor, John McCains enke Cindy McCain, fotograferet ved mindehøjtideligheden.

Her tre år efter bliver datteren stadig vred ved tanken om det.

På trods af deres fælles partifarve var John McCain en af de største modstandere af Trump i Det Republikanske Parti.

Trump på sin side gik til voldsomme angreb mod McCain og nedgjorde den forhenværende krigshelts deltagelse i Vietnamkrigen.

»Han er ikke en krigshelt. Han blev fanget. Jeg kan godt lige folk, som ikke bliver fanget,« sagde Trump i et interview med CNN i 2015.

Ivanka Trump og hendees Jared Kushner deltog i John McCains mindehøjtidelighed, men de var ikke velkomne, siger hans datter nu i ny bog. (Arkivfoto)

Den republikanske senator Lindsey Graham, som tidligere var en nær ven af McCain-familien, siger til Washington Post, at Ivanka og Jareds deltagelse i McCains mindehøjtidelighed var godkendt af McCains enke.

»Hun (Meghan McCain, red.) blev oprørt over, at de var der. Jeg forstår det, og hun har vanskelige følelser, men jeg ved, hvad der skete, og ingen dukkede op uden at være inviteret. Jeg elsker Meghan McCain, og jeg forstår, hvor stressende alt det her har været for hende, og jeg forstår, at hun aldrig kan tilgive dem, der angreb hendes far.«

Graham har de seneste år været en af Trumps mest loyale støtter, og det har også påvirket hans forhold til McCain-familien.

Efter hans seneste udtalelse skriver Meghan McCain på Twitter om Lindsey Graham, som hun tidligere har betragtet som en onkel:

»Lindsey Graham tror måske, at han er et medlem af min familie, men han er ikke familie, og han har ikke været det i meget lang tid.«