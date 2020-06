De voldsomme sammenstød i USA's storbyer deler vandene på sociale medier. Det findes der et tydeligt eksempel på, når man ser svaret fra en kendt komiker til en senators datter.

Der er tale om den tidligere præsidentkandidat og afdøde senator John McCains datter, Meghan McCain, som er gået på Twitter for at beskrive de voldsomme scener, hun oplever i New York.

Hun bor i bydelen Manhattan, der også har set demonstrationer og optøjer.

Og dem mener Meghan McCain blandt andet har fundet sted udenfor sin egen dør, hvilket fik hende til at skrive om sine oplevelser, når hun kiggede ud af vinduet.

Meghan McCain datter af den afdøde senator john McCain.

'Mit nabolag på Manhattan er blevet udtømt og det ligner en krigszone,' skriver hun, inden hun lander en hård kritik af lederne i byen og delstaten.

Nærmere bestemt borgmester Bill de Blasio og guvernør Andrew Cuomo, der har forsøgt at bremse optøjerne i byen ved at udstede udgangsforbud.

'De Blasio og Cuomo er skændsler. Det her er ikke Amerika. Vores ledere har forladt os og fortsætter med at lade fantastiske amerikanske byer brænde ned til grunden og blive ødelagt. Jeg kunne aldrig have forestillet mig det her.'

Meghan McCains tweet har fået over 55.000 likes og er blevet retweetet over 12.000 gange.

En enlig demonstrant mellem en række betjente i New York.

Og selvom det utvivlsomt har været voldsomt i New York, som både video og billeder fra storbyen viser, så har en kendt komiker sået tvivl om Meghan McCains udsagn om, at hendes nabolag på Manhattan ligner en krigszone.

Der er tale om komikeren Kristen Bartlett, som gennem et par sæsoner har været fast inventar i det populære sketchprogram 'Saturday Night Live'.

Hun har retweetet Meghan McCain. Og så skriver hun ganske kort.

'Meghan, vi bor i den samme bygning, og jeg har lige gået udenfor. Alt er fint,' lyder det, fra komikeren, der bor i byens teaterdistrikt, der ligger i Manhattans Midttown.

Meghan, we live in the same building, and I just walked outside. It’s fine. https://t.co/ZvwNrjL6P7 — Kristen Bartlett (@kristencheeks) June 2, 2020

Det svar har i skrivende stund fået næsten 800.000 likes og små 150.000 retweets, mens adskillige bakker hende op i påstanden om, at der er roligt i teaterdistriktet, mens eksempelvis bydelen Soho har været ramt.

Gennem en uge har demonstrationer over store dele af USA spredt sig efter den 46-årige sorte mand George Floyd blev dræbt i forbindelse med en anholdelse i Minneapolis i delstaten Minnesota.

Siden har politiet brugt tåregas mod demonstranter, mens adskillige butikker i storbyer er blevet udsat for plyndringer.

Præsident Donald Trump har truet med at indsætte militæret i kampen mod demonstranterne, som kræver ændringer i politiet - og statens - tilgang til sorte og andre racer end hvide.