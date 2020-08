John McAfee, som tjente millioner af kroner med sit antivirusprogram, der stadig bærer hans navn, er tilsyneladende blevet anholdt i Tyskland for at bære en g-strengstrusse i stedet for en ansigtsmaske.

Den 74-årige McAfee beskrev på Twitter mandag, hvordan han var blevet anholdt, fordi han afviste at tage en medicinsk maske på.

»Jeg besøgte Catalonien, før Europa forbyd calatanere at rejse. Jeg prøvede at vende tilbage til Tyskland og blev forment adgang. De (myndighederne, red.) krævede, at vi havde masker på. Jeg tog min g-strengsmaske på. De krævede, at jeg udskiftede den. Jeg afviste.«

Flere medier, blandt andre Daily Mail og New York Post, har skrevet om anholdelsen, men skriver tilsyneladende fejlagtigt, at McAfee blev anholdt i Norge og ikke Tyskland.

John McAfee med g-streng i Oslo. Foto: Twitter Vis mere John McAfee med g-streng i Oslo. Foto: Twitter

John McAfee blev født af en amerikansk far og en engelsk mor på en amerikansk base i Gloucestershire, England, 18. december 1945.

Han er teknisk set amerikaner, men betragter sig selv som englænder. Hans fordrukne far begik selvmord, da John McAfee var 15 år gammel.

»Min coronamaske er problemet. Jeg insisterer på, at det er den sikrest mulige, der er til rådighed, og jeg nægter at tage en anden på – for mit eget helbreds skyld. Autoritet!?!?!?!?!?« skrev han i et andet tweet.

Han kone, Janice, overtog da hans Twitter-konto og skrev:

»Han klarer det, indtil han flygter (den sædvanlige metode), bestikker en eller anden (meget hurtigt – måske på fri fod i løbet af et par timer), får fat i den rigtige advokat (det varer et par dage) eller bliver fængselsinspektør, så bliver vi nødt til at tvinge ham ud.'

John McAfee på vej gennem tolden i Oslo med en g-streng som maske. Foto: Twitter Vis mere John McAfee på vej gennem tolden i Oslo med en g-streng som maske. Foto: Twitter

Hun tilføjede: 'Han blev ikke anholdt for at bære en g-streng på hovedet. Han blev anholdt for at nægte af tage en 'medicinsk certificeret' maske oven på den. Jeg har også nægtet. Men de valgte at arrestere John og lade mig gå.'

Hun gentog også sin mands påstand, at masken stopper bakterier, ikke en virus, og hun postede billeder af ham med den sorte g-strengstrusse for munden.

På vej i et privat jetfly mod München, hvor de nu bor, delte hun en video på Twitter. Det skriver New York Post.

»Jeg følger bare Johns instrukser og tager tilbage. Han forsikrede mig om, at han ville blive løsladt.«

I'm following John's instructions and heading back.



He assured me he would be released. pic.twitter.com/FOFejoXLEs — John McAfee (@officialmcafee) August 10, 2020

Lørdag delte John McAfee selv et par 'visdomsord' om virusser og bakterier:

»Ja, coronavirus er stor af en virus at være. Den er stadig 2.000 gange mindre end en stor bakterie, som masker ganske rigtigt stopper.«

»Og ja, jeg ved, at virus bliver frigivet af små dråber, når disse fordamper. Men jeg har trukket vejret gennem denne maske. Hvad kunne overleve?« skrev han.

Dagen før annoncerede han, at han ville bortauktionere sin samling af intimt udstyr, og inkluderede et foto af den samme g-streng, der viser sig båret på en mere naturlig måde af hans kone.

»Bevis på, at @theemrsmcafee (John McAfees kone, red.) faktisk har blødgjort materialet for mig, før jeg tog den over munden for at beskytte mig selv,« skrev han.