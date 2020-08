Manden, der myrdede John Lennon fra den legendariske britiske gruppe The Beatles, får ikke lov til at forlade fængslet i New York.

Her afsoner han en livstidsdom, og han har netop fået nej til prøveløsladelse for 11. gang, oplyser en talsmand for fængselssystemet. Det skriver Reuters.

Ifølge Lennons enke, japanske Yoko Ono, er hun stålsat på, at morderen Mark David Chapman aldrig skal nyde friheden igen. Han afsoner en dom på 20 år til livstid.

Chapman, der i dag er blevet 65 år, har tidligere sagt, at han for længst er holdt op med at være en problematisk ung mand, som med øje for at blive kendt skød en af de mest hyldede musikere i verden.

Yoko Ono fotograferet på museet Louisiana den 6. juni 2013. Hun vil aldrig se sin mands morder på fri fod. Foto: Nikolai Linares

Mordet på en af grundlæggerne af The Beatles fik hele musikverdenen til at gå i chok.

John Lennon var blevet 40 år gammel og var netop vendt tilbage fra en musikpause med udgivelsen af albummet 'Double Fantasy'.

På vej til hjemmet på Manhattans Upper West Side i New York 8. december 1980 – efter at have tilbragt en aften med at optage musik – ventede Chapman på ham.

Uden for indgangen skød han ham fire gange foran Lennons kone, Yoko Ono.

Værelse 1742 på Queen Elizabeth Hotel i Montreal den 23. maj 2019. Fra 26. maj til 2. juni 1969 havde hotellet besøg af Ono/Lennon for deres 'bliv i sengen for fred'. Foto: SEBASTIEN ST-JEAN

Siden han første gang søgte om prøveløsladelse i 2000, har Yoko Ono været modstander af hans løsladelse.

Ifølge hendes advokat, Jonas Herbsman, har hun hver gang afleveret et brev til myndighederne, som 'var i overensstemmelse med de forrige breve'.

Da han sidste gang blev nægtet prøveløsladelse for to år siden, sagde Mark Chapman, at han ville være glad for at blive fri – selv om han ikke havde fortjent det.

Den selverklærede kristne Chapman arbejder nu som en reparatør af kørestole på fængslets hospital.

Han har haft besøg af sin kone, som han giftede sig med 18 måneder før drabet på John Lennon.