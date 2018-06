I starten af maj var amerikanske Josh Garrison en tur i skoven, og her opdagede han nogle svampe af arten morkel. Dem samlede han op, tog et billede af dem og lagde det på Facebook.

Der findes flere slags morkler, man kan spise, og det var også Josh Garrisons plan. Dagen efter, at han havde fundet svampene, tilberedte han dem, men netop som han havde indtaget de lækre morkler, bankede det på døren. Her stod der to politimænd, der mistænkte Josh Garrison for at spise psykedeliske svampe.

Det skriver Vice.

Politiet havde opdaget Josh Garrisons Facebook-opslag og forvekslet de ufarlige morkler med psykedeliske svampe. Derfor troede de to politimænd, at Josh Garrisons og hans venner var i gang med det helt store svampetrip.

Josh Garrison forklarede ifølge Vice situationen til politibetjentene, men den forklaring troede de ikke på. Josh Garrison fandt derfor et stykke morkel frem fra skraldespanden og viste til politibetjenten, der stadig var skeptisk.

Først da endnu en politibetjent kom til stedet, kunne vedkommende kende morkel-svampen og lod Josh Garrison slippe.