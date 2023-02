Lyt til artiklen

Den amerikanske politiker John Fetterman er blevet indlagt, skriver flere amerikanske medier. Blandt dem CNN.

Fetterman blev kørt til hospitalet, fordi han under et politik møde onsdag pludselig følte sig svimmel og utilpas.

Derfor overnattede han på et hospital i Washington »til observation.«

Den 53-årige demokratiske senator for Pennsylvania skabte overskrifter, da han ved midtvejsvalget sidste efterår blev valgt til senatet kort tid efter, at han havde fået et slagtilfælde.

Slagtilfældet indtraf den aften, han vandt Demokraternes primærvalg.

Det lykkedes ham at kæmpe sig tilbage, og han formåede at føre valgkamp på trods af, at han var tydeligt påvirket af sygdommen.

Han endte med at vinde senatsvalget i Pennsylvania over den Trump-støttede tv-læge Mehmet Oz.

Hans kommunikationsdirektør Joe Calvello siger i en erklæring, at Fetterman har det godt efter omstændighederne.

»De indledende prøver viste ikke tegn på et nyt slagtilfælde, men lægerne kører flere test, og John bliver natten over (på George Washington University Hospital, red.) til observation.«