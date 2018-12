Indisk politi efterlyser nu to amerikanske missionærer, som man mener har opfordret den 26-årige John Allen Chau til at tage ud på 'den forbudte ø', hvor han blev dræbt af Sentinele-stammen, fortæller politichef Dependra Pathak.

»Vi efterforsker mindst to amerikanere, en kvinde og en mand, som mødtes med manden, der rejste ud på øen,« siger Dependra Pathak og uddyber, at de endnu ikke har fundet Chaus lig.

Den unge amerikanske missionær sejlede den 16. november til øen North Sentinele ud for den indiske kyst i håbet om at kunne sprede det kristne budskab til øens isolerede beboere.

Men angiveligt døde han kort tid efter i en regn af pile, da han forsøgte at gå i land på øen.

Ifølge politiet er de to mistænkte amerikanere selv en del af det kristne missionærmiljø, og i den forbindelse har de opfordret John Allen Chau til at tage ud på North Sentinele, selvom øen er beskyttet af indisk lov, der forbyder udefrakommende at besøge den.

Politichef Dependra Pathak nævner ikke parrets navne, eller hvilken organisation de arbejder for, men John Allen Chau er tidligere blevet sat i forbindelse med missionærgruppen All Nations.

Efterforskerne har sporet det amerikanske par gennem telefonopkald til Chaus telefon, og de efterlyses derfor nu i forbindelse med efterforskningen, skriver news.com.au.

»De havde lokale telefonnumre,« siger Dependra Pathak og fortæller, at parret ikke længere er i Indien.

Luftfoto fra den indiske kystvagt taget 28. december 2004. En øboer fra den isolerede ø North Sentinel Island sigter med bue og pil mod helikopteren. Foto: HANDOUT Vis mere Luftfoto fra den indiske kystvagt taget 28. december 2004. En øboer fra den isolerede ø North Sentinel Island sigter med bue og pil mod helikopteren. Foto: HANDOUT

Men det er ikke de eneste nye i sagen.

Her flere uger efter Chaus død er det kommet frem, at den unge amerikaner kort tid før sin afrejse deltog ved en 'missionær bootcamp' organiseret af All Nations, skriver New York Times.

Her blev Chau blandt andet kastet ud fra et fly med bind for øjnene i et øde område i Kansas og blev 'kunstigt' angrebet af volapyksnakkende mennesker med spyd.

Ifølge en rapport, udgivet af New York Times, klarede John Allen Chau den tre uger lange træningslejer med bravur.

»John var en af de bedste deltagere, denne lejr nogensinde har haft,« fortalte All Nations internationale leder, Mary Ho, til New York Times.

Politiet har indtil videre anholdt syv mennesker i forbindelse med mordet på Chau, seks af dem er fiskere, som hjalp missionæren med at komme til øen.

Lokale fiskere i området så nemlig den amerikanske turist gå i land, hvorefter øens beboere beskød ham med pile og efterfølgende begravede ham.

Indisk politi forsøger nu at få fat i amerikanerens lig, så det kan bringes hjem til pårørende.



Organisationer, der arbejder for at beskytte stammefolk, har ellers appelleret til de indiske myndigheder om at opgive at få fat i liget for at beskytte de lokale.

Alligevel har politiet af tre omgange været tæt på øen for at undersøge omstændighederne for amerikanerens død, oplyser Denpendra Pathak.

»Denne sag er den mærkeligste og sværeste i mit liv,« siger han, og fortæller, at de måske vil tage tilbage til øen, hvis efterforskningen kræver det.

Det vides ikke præcist, hvor John Allen Chaus lig befinder sig.