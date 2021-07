I ti år har Johannes Bruchof arbejdet med turisme i Tyskland, og han har også en del med danske rejsende at gøre. Derfor springer han også til med det samme, da nogle af dem bogstaveligt talt står i vand til livet og har brug for hjælp.

For Tyskland plages lige nu af voldsomme oversvømmelser og er gået i højeste alarmberedskab. I alt 103 i Tyskland er i skrivende stund døde, mens over 1000 personer savnes.

Heldigvis får 33-årige Johannes Bruchof hjulpet et dansk par, som var på ferie i Cochem, i sikkerhed.

»Deres hotel lukker ned på grund af mængderne af vand i området, og deres bil er væk. Så de kan ikke blive, men heller ikke tage bilen og køre væk,« fortæller Johannes Bruchof.

Oversvømmelserne har smadret store dele af flere tyske byer, og et kæmpe oprydningsarbejde skal sættes i gang. Foto: CHRISTOF STACHE Vis mere Oversvømmelserne har smadret store dele af flere tyske byer, og et kæmpe oprydningsarbejde skal sættes i gang. Foto: CHRISTOF STACHE

Derfor får Johannes Bruchof indkvarteret dem på et andet hotel i et andet område, hvor mængderne af vand slet ikke er så slemme.

Og skulle der stå andre danskere i samme situation eller en endnu værre for den sags skyld, så er Johannes Bruchof også klar til at hjælpe dem. For, som han beskriver det, er det en fuldstændig forfærdelig situation i Tyskland lige nu.

»Der kan godt komme meget regn i Tyskland, det er normalt, men det, der sker nu, er fuldstændig forfærdeligt. Nogle steder har det regnet voldsomt i 48 timer uafbrudt, og derfor kommer de her massive oversvømmelser,« siger Johannes Bruchof.

Derfor står hjælpen også klar fra andre end Johannes Bruchof. Han fortæller, at butikker fra mere sikre områder har tilbudt tøj og mad, til de familier der er hårdt ramt.

Og i det lidt større perspektiv har både Danmark, Østrig, Italien, Rusland, Storbritannien og Frankrig tilbudt at hjælpe. For det står virkelig slemt til i nogle byer.

For eksempel er den tyske by Ahrweiler ekstremt hårdt ramt. Her er alt fra huse, biler, ja faktisk store dele af byen helt smadret, som man også kan se på videoen i toppen af artiklen. Familier er blevet evakueret og reddet ud med helikopter fra deres oversvømmede hjem.

Faktisk er Johannes Bruchof ganske chokeret over nogle af de situationer, der lige nu udspiller sig i tyske byer.

»Det ligner oversvømmelser fra Indien. Sådan har vi aldrig set et før. Tænk, at det sker lige foran ens hoveddør. Det er svært at tro, det kan ske,« fortæller Johannes Bruchof, der heldigvis ikke selv bor i et af de hårdt ramte områder.