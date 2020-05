Ahmaud Arbery var ude på en ganske almindelig joggingtur i byen Brunswick, Georgia i USA, en dag i februar. Så satte en mand og hans søn efter ham i deres bil, armeret med en riffel og en pistol.

De skød den ubevæbnede mand ned med koldt blod. Nu skal en jury beslutte, om en tidligere betjent og hans søn skal tiltales for at skyde manden.

Nedskydningen er nemlig blevet filmet. Det skriver Sky News.

Faderen og sønnen, Gregory McMichael og Travis McMichael, er under mistanke for at have forvoldt Ahmaud Arberys død.

Et kors og bogstavet 'A' står ved indgange til naborlaget, hvor den 25-årige Ahmaud Arbery blev skudt og dræbt. Foto: Sean Rayford

Anklageren Tom Durden siger i et opslag på Facebook, at det må være op til en storjury at afgøre, om de to skal tiltales.

Det var ham, der havde til opgave at undersøge den 25-åriges død. Han vil præsentere sagen for en storjury, når den nuværende coronakrise tillader det.

I videoen, som blev optaget af et uidentificeret vidne i en bil, kan man se Ahmaud Arbery jogge ned ad en vej. Da stopper en pickup pludseligt op i højre side af vejen med førerens dør åbnet. Da Arbery krydser tilbage over vejen, høres et skud blive affyret.

Den ramte mand kan ses i klammeri med manden, som holder en riffel. En anden mand står på ladet af bilen, mens han holder en revolver i hånden. Yderligere to skud høres, og Ahmaud Arbery falder til jorden med hovedet først.

Det skal afgøres af en storjury i Glynn County, om de to mænd, Gregory McMichael og Travis, skal tiltales for mordet. Foto: Sean Rayford

Videoen er blevet delt af journalisten Shaun King. Den har medført en storm af vrede.

Præsidentkandidat Joe Biden har også set den, og han er helt klar i sin tale: »Videoen taler sit tydelige sprog. Ahmaud Arbery blev dræbt med koldt blod,« siger den demokratiske kandidat.

»Jeg tænker på hans familie, som fortjener retfærdighed og fortjener den nu. Det er på tide, at en hurtig og helt klar undersøgelse af mordet bliver foretaget.«

Gregory McMichael fortæller, at det hele begyndte, da han så offeret bevæge sig ned ad gaden. Han bad sin søn hjælpe sig med at indhente Arbery, som han mistænkte for at være ansvarlig for en række tyverier i nabolaget.

Han havde selv en 357 Magnum-revolver med sig, og sønnen havde et gevær. Ifølge de to begyndte Arbery et 'voldeligt angreb' og kæmpede for at få fat i geværet. De to blev nødt til at åbne ild.

Et brev, som New York Times har fået fat i, indikerer, at anklageren i Brunswick ikke mente, at der var nogen grund til at anholde de to. De havde ret til at bære våben, de måtte gerne forfølge en mistænkt indbrudstyv, og de måtte gerne bruge dødelige våben for at forsvare sig selv.

Men anklagerne i Brunswick og et nabodistrikt har trukket sig – de forventer, at der er en potentiel interessekonflikt. I stedet for kommer sagen for retten i Glynn County.