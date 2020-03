For blot en uge siden blev Joe Bidens præsidentkampagne erklæret død af samtlige eksperter. Men efter en sejr ved ni af tirsdagens i alt 14 primærvalg er Joe Biden nu favorit til at blive det demokratiske partis officielle kandidat, der til november skal kæmpe imod Donald Trump.

Og nu siger Barack Obamas 77-årige vicepræsident »bare kom an« til sin kontroversielle modstander.

»Nu ved vi, hvorfor det hedder Super Tuesday. Hvilken superdag. Nu kan vi endelig slippe af med den værste præsident i amerikansk historie,« sagde Joe Biden under sin takketale, efter han blev erklæret vinder i ni Super Tuesday-stater.

Mest overraskende var Joe Bidens sejre i Texas, Minnesota og Massachusetts​, der på forhånd var regnet med at blive vundet af Bernie Sanders og Elizabeth Warren.

Fra venstre er det Joe Bidens datter, Asleye, hustruen Jill og Joe Biden selv. Foto: JIM LO SCALZO - EPA

»Jeg har ganske enkelt aldrig set et comeback som dette,« siger én af USAs mest erfarne politiske journalister, Tom Brokaw, i et interview med CNN.

»Joe Biden gør sig nu værdig til Bill Clintons gamle titel som 'the comeback kid',« sagde Tom Brokaw.

Lige op til Super Tuesday-valget trak de populære kandidater Pete Buttigieg, Amy Klobuchar og Tom Steyer sig ud af valgkampen for at gøre plads til den førende moderate kandidat Joe Biden.

Efter Super Tuesday-resultatet var tikket ind, måtte også den forhenværende New York-borgmester Michael Bloomberg erkende, at de syv milliarder kroner, han nåede at brænde af på internet- og tv-reklamer ikke havde givet det ønskede resultat.

Michael Bloomberg dropper sin præsidentkampagne. Foto: JOE RAEDLE - AFP

Derfor trak den 68-årige rigmand sig ud af valgkampagnen. Og ligesom Buttigieg, Steyer og Klobuchar støtter Michael Bloomberg nu også Joe Biden.

»Det her drejer sig om én ting og én ting alene, at slippe af med Donald Trump. Aldrig har vi haft en præsident, der skader USA i en sådan grad. Og efter Super Tuesday er Joe Biden i den bedste position til at opnå dette resultat,« sagde Michael Bloomberg i sin sidste tale som præsidentkandidat.

Og med Bloombergs tilbagetrækning står Joe Biden stærkere end nogensinde.

Ikke alene har den 77-årige senator og tidligere vicepræsident en bred politisk appel, der også inkluderer sorte og spansktalende amerikanske vælgere. Ifølge avisen Washington Post er ekspræsident Barack Obama desuden klar til at erklære sin officielle støtte til Joe Biden.

Joe Biden er nu favorit til at udfordre Donald Trump. Foto: MARIO TAMA - AFP

Og med Michael Bloombergs exit kommer en anderledes håndgribelig jackpot.

På få måneder har Michael Bloomberg således opbygget et velfungerende kampagnemaskineri. Og allerede før valgkampen startede, lovede Bloomberg at lade hele dette maskineri gå i arv til den endelige kandidat.

Det betyder formentlig nu, at Joe Biden, såfremt han bliver udpeget som Demokraternes præsidentkandidat frem til valgdagen 3. november kan nyde godt af knap 3.000 fastansatte og velbetalte Bloomberg-kampagnemedarbejdere, der alle er specialister i én ting: at skabe tv-reklamer, der udstiller Donald Trumps svagheder.

Endnu er slaget ikke afgjort, da der fortsat mangler mange primærvalg. Joe Biden fører løbet med 453 delegerede mod Bernie Sanders' 382 delegerede. Det kræver 1.991 delegerede at blive udpeget som den endelige præsidentkandidat ved Demokraternes nationale konvent, der finder sted 13. til 16. juni.