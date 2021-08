»Jeg er meget bekymret og berørt. Jeg har den dybeste medlidenhed for Haiti.«

Sådan lød det, da B.T. fangede Jørgen Leth over et telefonopkald, kort tid efter et forfærdeligt jordskælv endnu engang har ramt Haiti.

Lørdag blev Haiti nemlig igen ramt af et kraftigt jordskælv. Det er ikke sket siden 2010, hvor flere tusinde mistede livet.

Dengang blev der målt en styrke på 7,0 på richterskalaen. Denne gang er der målt en styrke på 7,2.

Tilbage i 2010 var den danske forfatter og journalist Jørgen Leth blandt dem, som befandt sig i Haiti, da jorden begyndte at skælve.

Han husker situationen tydeligt, og han er derfor også i stor sorg over, at det igen er sket for landet.

»Jeg er meget berørt af situationen. De fortjener det slet ikke, og især ikke i en krise som nu, hvor deres præsident for nyligt blev myrdet.«

Det er frygteligt. Landet er jo nærmest blevet en magnet for katastrofer. Jørgen Leth

Jørgen Leth, som har et meget nærtstående forhold til Haiti, fortæller desuden, at han igen håber, at regeringen vil sætte ind.

»Jeg håber virkelig, at det lykkes for regeringen at vække omsorg for Haiti, og at der igen kan blive organiseret hjælpepakker som i 2010, da de har få ressourcer og er så fattigt et land.«

Jørgen Leth påpeger desuden, at han frygter det værste for landet og særligt lige nu, hvor der i forvejen er uro, idet der sker utallige bandeoverfald.

Flere bander opholder sig nemlig på strækningen mellem Haitis hovedstad Port-au-Prince og ned til det sydlige Haiti, og derfor er hele hovedvejen spærret. Netop denne problematik er derfor også noget, som Jørgen Leth frygter kan blive en komplikation i henhold til hjælp.

»Den eneste vej, der kører fra hovedstaden til det sydlige Haiti er i øjeblikket spærret på grund af bandeoverfald. Det frygter jeg kan gøre situationen endnu mere kompliceret, rent praktisk.«

Jørgen Leth har selv boet i Haiti men forlod landet på grund af coronasituationen. Jørgen Leth fortæller derfor også, at nogle af hans allerbedste venner stadig bor i landet, og han vil forsøge at få kontakt til dem hurtigst muligt.

»Mens vi frygter det værste, vil min søn og jeg prøve at få fat i vores venner, som er i området, så vi kan høre nærmere om situationen.«