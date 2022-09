Lyt til artiklen

Omkring 20 medlemmer af en jødisk sekt er flygtet fra det sted, hvor de mexicanske politifolk hold dem indespærret, efter de anholdt dem i deres base i junglen.

En video viser mænd, kvinder og børn, der strømmer ud af stedet i byen Huixtla i det vestlige Mexico natten til torsdag.

Sidste fredag blev to mænd anholdt under mistanke for at handle med mennesker, samt en alvorlig seksuel forbrydelse. Det skriver BBC.

Lev Tahor, som sekten hedder, er kendt for sine ekstremistiske praksisser. De opfordrer til at børn bliver gift – og de beordrer kvinder og piger helt ned i treårsalderen, til at være helt tildækket med tøj.

Medlemmer af Lev Tahor undslipper her fra stedet i Huixtla i Mexico. Foto: JOSE TORRES Vis mere Medlemmer af Lev Tahor undslipper her fra stedet i Huixtla i Mexico. Foto: JOSE TORRES

De lokale medier siger, at medlemmerne havde protesteret mod deres fængsling. Det var med optøjer og angreb på personellet.

En video fra nyhedsbureauet Reuters viser de tilbageholdte tvinge sig vej gennem lågen, der bevogtes af to mænd.

En af vagterne falder, da han forsøger at holde dem tilbage. Men de kravler bare over ham, mens de forsvinder.

Ifølge nyhedsbureauet AP blev de samlet op af en lastbil som kørte den mod grænsen til Guatemala. Men nyhedssitet El Heraldo de México siger, at de gik til fods i mange kilometer, før de forsvandt i nattemørket.

To kvinder, der har deres børn i armene, under flugten. Foto: JOSE TORRES Vis mere To kvinder, der har deres børn i armene, under flugten. Foto: JOSE TORRES

Stedet, hvor sekten boede i Mexico, ligger 17,5 kilometer nord for Tapachula i staten Chiapas.

Det blev raidet af en elitepolitienhed, efter at være holdt under observation i månedsvis af folk fra både Mexico og Guatemala. Også en firemands trup fra Israel deltog i overvågningen.

De fandt 26 medlemmer hos sekten, oplyser det israelske udenrigsministerium.

En canadier og en israeler blev anholdt, og fem andre blev tilbageholdt for at bryde immigrationsloven.

Medlemmer af Lev Tahor står på vejen med et skadet barn under flugten. Foto: JOSE TORRES Vis mere Medlemmer af Lev Tahor står på vejen med et skadet barn under flugten. Foto: JOSE TORRES

Et tidligere medlem af sekten, Yisrael Amir, havde bedt den israelske efterretningstjeneste Shin Bet om hjælp. Han var flygtet fra sektens base i Guatemala i 2020, men efterlod sin søn.

Sønnen blev befriet under raidet i sidste uge, og han er fløjet tilbage til Israel med sin far.

Lev Tahor, som betyder 'det rene hjerte', blev dannet i Israel i 1988. Der menes at være 350 medlemmer af sekten.

De har flyttet sig fra land til land de senere år, efter at være blevet undersøgt af de lokale myndigheder.