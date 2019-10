Det Jødiske Samfund i Danmark kalder angrebet i Halle, hvor to blev dræbt, for angreb på jøder i hele verden.

Angrebet i den tyske by Halle er et angreb på alle jøder. Det mener Det Jødiske Samfund i Danmark.

- Et angreb på jøder, der beder på Yom Kippur, er et angreb på jøder i hele verden. Et angreb på en synagoge på netop denne dag bærer umiskendeligt antisemitismens hæslige signatur, siger Henri Goldstein, formand for organisationen, i en pressemeddelelse.

Det Jødiske Samfund i Danmark kalder angrebet, hvor to personer blev dræbt og to blev såret angiveligt af en tysk mand, for et terrorangreb.

Organisationens medlemmer er chokerede over angrebet.

- Alle i Det Jødiske Samfund i Danmark er i sagens natur forfærdede og chokerede, og vi sender vores tanker til ofrene, de efterladte og jødiske menigheder i hele Tyskland skriver Det Jødiske Samfund i Danmark.

Skuddrabene er ifølge den danske organisation en påmindelse om, at der stadig er brug for et højt sikkerhedsniveau ved jødiske institutioner i København og i resten af Europa.

- Vi har ikke behov for nogle påmindelser om, at den høje sikkerhed er nødvendigt. Men det fik vi alligevel i dag, siger Henri Goldstein i pressemeddelelsen.

/ritzau/