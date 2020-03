Der er ikke mange, der forstår begreb som 'kærlighed' og 'smerte' som den amerikanske præsidentkandidat Joe Biden.

Siden vicepræsidentens overraskende sejre ved 10 ud af 14 stater ved Super Tuesday har medierne bragt en endeløs strøm af store fotosmil og opstrakte arme i Biden-lejren.

Men sådan har livet ikke altid været for den 77-årige vicepræsident, senator og far til – oprindeligt – fire. I en alder af blot 30 år mistede Joe Biden således sin første kone, Neilia og deres ét-årige datter Naomi ved en trafikulykke i hjemstaten Delaware.

»Alle politikere vil gerne have dig til at tro, at de forstår menigmands smerte. Men Joe Biden er én af de få, der ikke behøver at lyve. Han ved, hvad han taler om. Som få andre har Joe Biden mærket og overlevet smerte og tragedie. Og det giver ham et følelsesmæssigt forspring i forhold til alle andre præsidentkandidater.«

Triumf. Efter sejren ved præidentvalget i 2008. Barack og Michelle Obama og Joe og Jill Biden på scenen i Chicago.

Tragedie. Barack Obama krammer sin gode ven og vicepræsident. Joe Bidens ældste søn Beau Bidens begraves i 2015.

Sådan siger den amerikanske radiovært og journalist Jack Neher til B.T.

Joe og Neilia Bidens to små sønner overlevede trafikulykken uden varige men. Tre år efter tabet af halvdelen af sin lille familie mødte Joe Biden via sin bror den ni år yngre lærer Jill Jacobs. Jill og Joe blev på Biden-sønnernes opfordring gift i 1977. Og så skulle man tro, at den unge senator havde oplevet tilstrækkelig tragedie i ét liv. Men nej.

I 2015 døde Joe Bidens ældste søn, Beau Biden, således af hjernekræft i en alder af blot 46 år. Den følelsesmæssige knockout fik Joe Biden til at opgive sit planlagte kandidatur til præsidentvalget i 2016.

Men tiden læger alle sår, og ifølge Joe Biden egen selvbiografi var det endnu engang konen Jill Biden, der 'løftede' ham op og gav ham 'livet tilbage'.

Få minutter efter Jill Biden havde beskyttet sin mand imod en voldsom kvindelig demonstrant, er smilene igen fremme.

»Ud over Michelle og Barack Obama har jeg aldrig set et politiske parløb så fyldt med kærlighed og respekt. Man kan se kærligheden i deres øjne. Den slags kan du ikke simulere,« siger talkshow værtinden Oprah Winfrey i et interview med radiokanalen NPR.

Og nogle gange forvandles kærligheden i Jill Bidens tilfælde til korporligt bodyguardarbejde.

Under ægtemandens takketale natten til onsdag sørgede den 68-årige universitetsprofessor med to doktorgrader således egenhændigt for, at en voldsom kvindelig demonstrant ikke kom i nærheden af ægtemanden.

Jill Biden greb den unge kvinde omkring håndledene, lagde vægten i og holdt således demonstranten på afstand, indtil Biden-kampagnens kvindelige ansatte kunne fjerne demonstranten – med et fast greb omkring livet.

Jill og Joe Biden har været gift i 43 år.

På Twitter slog Jill Biden beskedent sin 'heltegerning' hen.

»Jeg knækkede godt nok en negl,« indrømmede den 68-årige hustru, som Joe Biden stadig kalder 'den smukke kvinde, jeg nogensinde har set'.

I dag består den lille familie ud over Joe og Jill Biden af sønnen Hunter, der netop er fyldt 50, Jill og Joes biologiske datter Ashley på 40 samt seks børnebørn.

»Jeg elsker mit land, og jeg elsker min familie. Og jeg stiller op til præsidentvalget, fordi min søn bad mig gøre det. Før Beau døde, sagde han: 'Far, gør det for min skyld',« har Joe Biden gentagende gange fortalt sine tilhørere overalt i USA.