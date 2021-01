Washington – Den kommende præsident skal vise, om han er en kriger, som går efter at begrave Donald Trump politisk, eller om han prioriterer at hele og forsone den iturevne nation.

Der bliver bygget hegn og barrierer omkring kongresbygningen og Det Hvide Hus, som var en ny borgerkrig på vej. Der forventes over 20.000 soldater fra nationalgarden til Bidens indsættelse på onsdag. Da B.T.s udsendte spurgte en lokal politimand, hvordan man kommer rundt om hele det afspærrede område, rystede han på hovedet og sagde »glem det. Det er fuldstændig umuligt«.

De sidste 12 dage har fuldstændigt vendt USA på hovedet. Lørdag var der rygter om, at ekstremistiske Trump-tilhængere igen vil forsøge at lave væbnede optøjer.

»Det er derfor vi ser denne dramatiske opskalering af sikkerhedsforanstaltningerne. Det vurderes, at der er en konkret trussel mod regeringsbygninger ikke bare her i Washington, men flere andre steder i landet,« sagde sikkerhedsanalytiker Jonathan Kratcow på CNN lørdag.

Der er svært bevæbnet politi på gaden i Washington D.C.forud for indsættelsen af USAs nye præsident Joe Biden. (Photo by NICHOLAS KAMM / AFP) Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Der er svært bevæbnet politi på gaden i Washington D.C.forud for indsættelsen af USAs nye præsident Joe Biden. (Photo by NICHOLAS KAMM / AFP) Foto: NICHOLAS KAMM

Stormen på Kongressen i Washington sidste onsdag synes at blive et historisk vendepunkt for USA. At se højreekstremister og hillbillies invadere demokratiets to helligste kamre var mere, end hvad selv mange hårdt prøvede Trumpister kunne kapere.

Den afgående præsidents approval ratings er nu på et historisk lavpunkt. Ifølge meningsmålingsinstituttet Pew Research synes kun 29 procent nu, at Trump klarer opgaven tilfredsstillende eller godt.

For Joe Biden er virkeligheden også pludselig en anden. I takt med Trumps hastigt dalende popularitet stiger Bidens ratings. Valgsejrene i Georgia har sikret hans parti uafgjort i senatet, vel at mærke med vicepræsident Kamala Harris som afgørende stemme. Demokraterne har allerede flertal i Repræsentanternes Hus, og dermed er vejen til realpolitisk handling banet.

Hårdt sat op er der to veje, Joe Biden kan gå. Den ene er at gå efter Donald Trump, hans værdier og hans politiske bagland. Som den anerkendte amerikanske historiker Timothy Snyder sagde det forleden:

»En rigsretssag er vigtig. Ikke nødvendigvis kun for dens umiddelbare konsekvenser for Donald Trump, men fordi den vil trække en streg i sandet. Den markerer, at det, der er foregået, ikke var i orden. Det er vigtigt, fordi tiden ellers har det med at viske ugerninger ud,« sagde professor Snyder fra Yale University.

Hvis man følger denne logik, så skal Joe Biden gå efter Trump med alt, hvad han har. Det er muligt, men ikke sandsynligt, at det vil medføre, at Trump kendes skyldig. Demokraterne har brug for 17 republikanske stemmer i senatet, og det får de næppe.

Men der skal ved samme lejlighed også være en anden afstemning, som vil afgøre, om Donald Trump kan stille op til kommende præsidentvalg. Her er der bare brug for et simpelt flertal, og det er realistisk, at Demokraterne får det. Det vil, lyder argumentet, reelt sætte punktum for Trumps politiske karriere og fjerne en klar trussel mod demokraterne om fire år.

Omvendt så lovede Joe Biden ved valget i november – da det stod klart for alle andre end Donald Trump, at Biden havde vundet valget – at han ville hele nationen. Række ud til det store mindretal af amerikanere, der med rette føler sig tilsidesat.

Nationalgarden er sat ind i stor stil i Washington D.C Foto: SPENCER PLATT Vis mere Nationalgarden er sat ind i stor stil i Washington D.C Foto: SPENCER PLATT

Biden lovede at være alle amerikaneres præsident. Men hvis han går helhjertet efter Trump, så vil hans første vigtige tid i embedet næsten udelukkende blive husket for dette. Han vil muligvis vinde slaget, men han risikerer samtidig at tabe krigen om Amerikas hjerte.

Så splittet er den amerikanske nation, og så sårede er republikanerne, at et langvarigt retsopgør kan fungere som yderlige benzin på det politiske bål, som for alvor tændtes, da folkeforføreren Donald Trump indtog Det Hvide Hus for fire år siden.

Det er et alt andet end nemt valg, og Bidens første handlinger vil muligvis blive de vigtigste i hans tid som præsident. Han skal beslutte, om han er kriger eller healer.

Hvis han beslutter sig for at hele og ikke for alvor at gå efter Donald Trump, og The Donald så om fire år vender tilbage og vinder valget, så vil den forspildte mulighed for at gøre det af med Trump nu én gang for alle blive det, man vil huske Biden for.

Omvendt så kan Trumps spøgelse lægge sig som et tungt tæppe over Biden-administrationen, hvis han i månedsvis fra nu af får lov at stjæle overskrifterne og tv-kameraerne i en retssag, som hele verden vil følge med i på bekostning af interessen for Bidens politiske program.

Biden har blot få dage til at træffe sit valg.