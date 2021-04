»Jeg var på mit laveste, og hun var på sit mest trængende, og vi holdt fast i hinanden uden hæmninger.«

Det vakte stor opsigt, da det kom frem, at den amerikanske præsidentsøn Hunter Biden havde fundet sammen med sin afdøde brors hustru. Nu sætter han i en ny bog ord på, hvordan de endte sammen – og hvorfor det ikke gik.

Det skriver Fox News, der har set bogen med titlen 'Beautiful Things', som udkommer 6. april.

I bogen beskriver Hunter Biden – der er søn af den nuværende amerikanske præsident, Joe Biden – at forholdet til broderens enke opstod ud af desperation, efter broderen – Beau Biden – mistede livet til en kræftsygdom i hjernen i 2015.

ARKIVFOTO fra 2009 af daværende vicepræsident Joe Biden sammen med sønnerne Hunter Biden (til venstre) og Beau Biden (til højre).

Efter begravelsen begyndte Hunter at tilbringe mere tid med Beaus enke, Hallie Biden, for at hjælpe hende med parrets børn, nu hvor deres far var væk.

I samme periode kæmpede han selv med alkohol- og stofproblemer, og det var først efter, han i 2016 havde været på et afvænningsophold i delstaten Arizona, at han indledte et forhold med Hallie, forklarer han i bogen.

Efter at have færdiggjort opholdet, ringede han til Hallie og spurgte, om hun ville komme til Arizona for at hente ham og følge ham på turen hjem, så han ikke faldt tilbage i mørke huller i på vejen tilbage til Delaware.

»Hun fløj afsted dagen efter. Jeg var på mit laveste, hun var på sit mest trængende, og vi holdt fast i hinanden uden hæmninger. Vi talte længe om, hvor meget vi var begyndt at regne med hinanden, hvordan vores helbred og tilstand virkede knyttet til den kærlighed, vi var begyndt at dele med hinanden,« beskriver Hunter ifølge Fox News i bogen.

Her ses Hunter Biden i en tale under Demokraternes konvent i august sidste år.

Videre forklarer han, at der for ham ikke var nogen tvivl om, at det var broderen Beau, der bandt dem sammen.

»Da vi kom tilbage til Delaware, var vi ikke længere bare to personer bundet sammen af en fælles sorg. Vi var et par. Det var en affære bygget på behov, håb, skrøbelighed og undergang,« skriver han.

De forsøgte at holde forholdet hemmeligt, men Hunters tidligere hustru, Kathleen, som han på det tidspunkt var separeret fra, fandt ifølge Hunter nogle beskeder sendt mellem det nye par på en iPad, som han havde efterladt.

Derefter kom det hele frem – og nyheden om forholdet mellem Hunter og hans brors enke vakte stor opsigt i de amerikanske medier.

Forholdet mellem Hunter og Hallie viste sig dog at være turbulent. De flyttede flere gange sammen og fra hinanden, og Hunters problemer med stoffer holdt ham i længere perioder væk fra familien.

Til sidst – forklarer han i bogen – gik det op for ham, at det var en 'fejlbedømmelse født ud af en unik, tragisk tid' for dem begge:

»Vi var begge for indviklede i vores egne problemer til at kunne hjælpe hinanden,« skriver han ifølge Fox News i bogen.

Forholdet mellem Hunter og Hallie sluttede derfor i 2019. Den dag i dag er 51-årige Hunter Biden gift med Melissa Cohen, som han har sønnen Beau med.

Han har fire børn fra tidligere forhold – tre af dem med ekshustruen Kathleen.