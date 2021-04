Den. 6. april udkommer Hunter Biden, der er søn til den amerikanske præsident Joe Biden, med sin selvbiografi 'Beautiful Things'.

I bogen fortæller han åbent om sit tidligere stofmisbrug.

Det er medier som The New York Times og The Guardian, som er begyndt at citere fra bogen.

Under den seneste valgkamp gjorde Donald Trump alt, hvad han kunne for at angribe Hunter Biden og hans personlige problemer med stoffer.

»Trump troede, at han kunne ødelægge mig, og dermed min far, han troede, at han kunne tage anstændigheden fra enhver kandidat fra begge partier, samtidig med at han fjernede opmærksomheden fra sin egen korrupte opførsel,« skriver Hunter Biden i bogen.

Han fortæller også i detaljer om sit stofmisbrug.

»Jeg er en 51 år gammel far, der hjalp med at opdrage tre smukke døtre. Jeg købte crack-kokain på gaderne i Washington D.C. og lavede mit eget i en hotelværelse i Los Angeles. Jeg har været så desperat efter alkohol, at jeg ikke kunne vente en blok fra spiritusbutikken til lejligheden uden at tage proppen af flasken og tage en tår;« skriver Hunter Biden i forordet og fortsætter.

»I de sidste fem år er mit 20-årige ægteskab gået i stykker, jeg er blevet truet med våben, og på et tidspunkt måtte jeg gå under jorden og boede på et motel for 59 dollar per nat. Jeg skræmte min familie mere end mig selv.«

I bogen skriver han om, hvordan han drak sit første glas champagne, da han var otte år gammel. I 20 år drak han meget. Han endte på afvænning, men begyndte at drikke igen efter syv år lige efter Joe Biden blev vicepræsident under Barack Obama i 2008.

Derefter gik han på afvænning igen, men faldt atter engang i, da hans bror Beau døde af hjernekræft i 2015.

Han beskriver også, hvordan han kunne sidde og drikke 12-16 timer og få abstinenser.

»Jeg spiste ikke meget ud over, hvad man kunne få i spiritusbutikken, såsom Doritos, flæskesvær og nudler.«

På et tidspunkt begyndte han at tage crack, og en hjemløs crack-misbruger flyttede ind hos ham, og de udviklede et romantisk forhold. Han fortæller også, hvordan folk omkring ham udnyttede ham.

Han siger yderligere, at han er taknemmelig over, at hans far, Joe Biden, aldrig mistede troen på ham og altid har støttet ham og gjort sit for, at han skulle komme ud af sit misbrug.

I marts måned 2019 kom der et vendepunkt for Hunter Biden, da han mødte sin kone, den sydafrikanske filmskaber, Melissa Cohen.

Han var blevet smidt ud af sit hotel i Los Angeles, da han mødte nogle mennesker ved poolen, der satte ham i kontakt med Cohen. Efter en time på deres første date erklærede de deres kærlighed til hinanden. En time senere sagde Biden, at han var afhængig stoffer.

»Det er du ikke mere. Du er færdig med det,« sagde Cohen ifølge Hunter Biden.