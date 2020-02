De næste to weekenders primærvalg, først i Nevada og siden i South Carolina, kan meget vel blive Joe Bidens absolut sidste chance i kampen om den amerikanske præsidentpost.

Og den erfarne senator og vicepræsident må se sig agterudsejlet af 'grønskollinger' som Pete Buttigieg og Amy Klobuchar.

Først var den forhenværende vicepræsidents førsteplads stensikker. Så halede Bernie Sanders langsomt ind på ham. Og nu skal 77-årige Joe være godt tilfreds, hvis han i Nevada opnår en fjern fjerdeplads.

»Det er tredje og sidste gang, vi ser Joe Biden i præsidentvalgkampen. Det tog ham lang tid at tage den store beslutning at stille op igen. Og spørgsmålet er, om han ikke nu fortryder det. Ingen har brug for den slags nederlag.«

Joe Biden har stillet op til præsidentvalget tre gange, 1988, 2008 og 2020. Foto: MIKE SEGAR - Reuters Vis mere Joe Biden har stillet op til præsidentvalget tre gange, 1988, 2008 og 2020. Foto: MIKE SEGAR - Reuters

Sådan siger NPR-radiovært Jack Neher til B.T. Og han påpeger samtidig, at skuffelsen ér begyndt at vise sig i Joe Bidens ansigt.

I sæsonens første primærvalg (caucus) i Iowa, kom Joe Biden på fjerdepladsen. I den følgende stat, New Hampshire, røg den politiske veteran og Barack Obamas gode ven helt ned på femtepladsen.

Og allerede før lørdagens caucus-primærvalg i Nevada er Biden begyndt at forberede både sig selv og sine vælgere på endnu et nederlag.

»Jeg kan bedst lide rigtige primærvalg, hvor folk stemmer på én kandidat i stedet for det mindre præcise caucus-system, hvor det nærmere er bedst ud af tre,« sagde Biden således til et vælgermøde torsdag.

Det er bl.a. den blot 37-årige Pete Buttigieg, der har snuppet Joe Bidens stemmer. Foto: ETHAN MILLER - AFP Vis mere Det er bl.a. den blot 37-årige Pete Buttigieg, der har snuppet Joe Bidens stemmer. Foto: ETHAN MILLER - AFP

Og de første meningsmålinger i Nevada ser heller ikke lovende ud.

Således ligger alderspræsident Bernie Sanders på 78 år på en klar førsteplads. Og på en snæver andenplads sniger den forhenværende borgmester Pete Buttigieg sig ind – en halv procent foran Joe Biden.

Det lyder måske ikke så skidt. Men for blot to måneder siden lå Biden på en solid førsteplads med mere end dobbelt så mange procentpoint som Sanders.

»Først var det Pete Buttigieg, der overtog Joe Bidens stemmer. Så begyndte Michael Bloomberg at øse af sine milliarder. Og nu bliver Bidens stemmetank nærmest drænet fra begge sider,« siger journalisten Chris Matthews i sit MSNBC-program 'Hardball'.