USAs præsident, Joe Biden, mister sin primære pressetalskvinde, Jen Psaki, der forlader jobbet 13. maj.

Det meddeler Det Hvide Hus ifølge Reuters. Også på Twitter, har Psaki bekræftet det.

Det nye pressetalskvinde i Det Hvide Hus bliver Karine Jean-Pierre. Det skriver Psaki på Twitter.

»Karine medbringer ikke blot den erfaring, evne og integritet, der er nødvendig i dette vanskelige job. Hun vil også fortsat gå forrest med at kommunikere om arbejdet i Biden-Harris-administrationen til det amerikanske folk, «siger Biden i en meddelelse.

Samtidig roser han sin hidtidige pressetalskvinde for at have 'sat standarden for et tilbagevenden til anstændigheden, respekten og værdigheden i Det Hvide Hus' briefingrum'.

I et opslag på Twitter fremhæver Psaki sin efterfølgers mangeårige erfaring i det politiske liv og takker Biden-familien for tilliden.

'Meget at sige om hvor taknemmelig jeg er over for præsidenten og første damen og hele Biden-familien for at have tillid til mig til at tjene som pressesekretær,' lyder det fra Psaki.

Jean-Pierre vil være den første sorte kvinde og den første åbenlyst LGBTQ+-person, der fungerer som pressesekretær i Det Hvide Hus.