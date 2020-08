Jore Bidens vicepræsidentkandidat, Kamala Harris er enestående på mange måder.

Ikke alene er den 55-årige senator fra Californien den første sorte kvinde, der officielt stiller op til jobbet som USA's vicepræsident.

Når Kamala Harris til et sportsstævne hepper på ét af sine to stedbørn, Ella og Cole, så gør hun det som delemor sammen med en anden kvinde, Krestin Emhof.

»Vi er en nærmest komisk velfungerende moderne familie,« siger Kamala Harris i et nyt interview med avisen Washington Examiner.

Kamala Harris sammen med sin mand Douglas Emhoff. De er begge uddannede advokater. Foto: NOAH BERGER - AFP Vis mere Kamala Harris sammen med sin mand Douglas Emhoff. De er begge uddannede advokater. Foto: NOAH BERGER - AFP

Krestin Emhof er eks-kone til Douglas Emhof, en 55-årig showbiz-advokat, som Kamala Harris blev gift med i 2014.

Harris har ikke selv biologiske børn. Men i interviewet med Washington Examiner siger den kvindelige vicepræsidentkandidat:

»Jeg elsker Cole og Ella, som var de mine egne børn. De kalder mig 'Momala'. Jeg er bedste venner med deres mor, min ægtemands eks-kone, Krestin. Og til når vi to mødre hepper til sportsstævnerne, så er det nærmest som en venskabelig konkurrence, hvor det gælder om at råbe højst. En sammensat familie burde ikke være så velfungerende. Men det er vi.«

Blå bog Fulde navn: Kamala Devi Harris. Alder: 55 år (født 20. oktober 1964). Fødested: Oakland, Californien, USA. Uddannelse: 6.-10. Klasse på Westmount High School i Montreal i Canada. 1986: Bachelor ved Howard University. 1989: Kandidatgrad i jura ved University of California College of law. Karriere: 1998: Advokat hos San Franciscos distrikts- og byadvokatkontor. 2004-2011: Distriktsadvokat i San Francisco. 2011-2017: Advokat for staten Californien. 2017-nu: Senator for staten Californien. 2019: Stillede op til præsidentvalget - trak sig 3. december 2019.

Kamala Harris fik selv beskeden om sin historiske udnævnelse, bare 90 minutter før resten af verden blev delagtiggjort. Hun beskriver selv vicepræsidentkandidaturet som 'den største ære i mit politiske liv'.

Og fra nu af og frem til valget 3. november får den 55-årige kandidat ikke ret meget tid til den familie, hun elsker så højt.

I meningsmålingerne ligger Joe Bidens stadig lunt foran den siddende præsident, Donald Trump. Men den slags kan hurtigt ændre sig.

Præsidenten har således allerede været ude med riven. Harris har fået øgenavnet 'Kunstige Kamala' (phony Kamala). OgTrump kalder desuden Bidens nye vicepræsidentkandidat både 'afskyelig', 'anmasende' og 'uforskammet'.

»Dén slags tager jeg som en kompliment, når det kommer fra Donald Trump,« siger Kamala Harris til CNN.

Før det historiske valg var der mindst tolv kvinder på Joe Bidens VP-liste.

Men allerede i sidste uge blev Barack Obamas forhenværende vicepræsident fotograferet holdende en alvorligt udseende blok, hvor Kamala Harris' navn var understreget og stod øverst på listen.

Og den 55-årige senator har adskillige egenskaber, der kan hjælpe Joe Biden til sejr.

Med indisk mor og jamaicansk far er Kamala Harris sort. Hendes velhavende forældre blev skilt, da Kamala var syv år. Og med en baggrund som Los Angeles' distriktsadvokat, justitsminister i Californien og senest senator besidder Harris en solid politisk erfaring.

Joe Biden og Kamala Harris, præsidentkandidat og vicepræsidentkandidat. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Joe Biden og Kamala Harris, præsidentkandidat og vicepræsidentkandidat. Foto: MIKE BLAKE

Politisk ligger Kamala Harris til venstre for den midtsøgende Joe Biden. Men sammenlignet med Bernie Sanders og et andet navn på Bidens VP-liste, Elizabeth Warren, er Harris selv politisk moderat.

»På den måde kan Kamala Harris tiltrække veluddannede, sorte og kvindelige stemmer og måske også nogle republikanere, der tøver med igen at stemme på Donald Trump. Vælgere, som Biden selv ville have svært ved at få fat i,« siger David Axelrod, der før arbejdede som ekspræsident Barack Obamas politiske rådgiver.

Joe Biden mødte Kamala Harris via sin ældste søn Beau, der i 2015 døde af hjernekræft. Men trods de private bånd var Kamala Harris ikke bange for at gå flæsket på Joe Biden, da de begge stadig var kandidater til præsidentvalget.

Undr en tv-debat kritiserede Harris således Biden for en tilsyneladen racistisk politik, der strakte helt tilbage til 80'erne.

Ifølge præsidentkandidatens kone, Jill Biden, skræmte dette dog ikke Joe Biden væk, tværtimod.

»I modsætning til Donald Trump kan Joe godt lide stærke kvinder. Jeg taler af erfaring,« har Jill Biden sagt i et interview med bladet People Magazine.

Men først skal Joe Biden og Kamala Harris lige besejre Donald Trump og Mike Pence. Og de har ikke ligefrem historien og statistikken på deres side.

Således har USA aldrig haft en kvindelig vicepræsident. Og sammenlagt er Kamala Harris kun de tredje kvinde, der har stillet op til posten.

Første gang var i 1984, hvor demokraten Walter Mondale udpegede Geraldine Ferraro som sin makker. Og der gik yderligere 24 år, før der igen kom en kvinde på stemmesedlen for et af de store partier.

I 2008 stillede republikanske John McCain således op med op med Sarah Palin som sin partner.

Både Walter Mondale og John McCain tabte som bekendt valget. Og kun tiden vil vise, om tredje gang skulle være lykkens gang for Kamala Harris.