Torsdag meddelte Joe Biden, at han er præsidentkandidat i Det Demokratiske Parti og indleder sin valgkampagne. Den 76-årige Biden, som to gange tidligere har søgt at blive sit partis præsidentkandidat, var vicepræsident under Barack Obama fra 2009 til 2017. (Arkivfoto). Saul Loeb/Ritzau Scanpix