Joe Biden har mistet sin højt elskede hund Champ.

»Jeg kommer til at savne ham,« skriver den amerikanske præsident på sin Twitter-profil.

Sammen med teksten deler han også en officiel meddelelse fra ham og konen, førstedamen Jill Biden.

»Vores hjerter er tunge i dag, mens vi kan fortælle jer alle, at vores elskede schæferhund Champ er død fredfyldt i vores hjem. Han har været vores konstante og værdsatte kompagnon de seneste 13 år,« står der blandt andet.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE — President Biden (@POTUS) June 19, 2021

Champ døde lørdag, og parret fortæller på Twitter, at selvom Champ havde et nedadgående helbred, så fandt han altid energien til at logre med halen, når man kom hen til ham.

De skriver også, at Champ elskede at sole sig i haven til Det Hvide Hus.

En aktivitet, deres anden og yngre hund, treårige Major, formentlig bruger lidt mindre tid på, da der har været problemer med, at han har bidt nogle af de ansatte tidligere på året.

Om familien har planer om at få en ny hund, melder tweetet intet om. Dog deler de et skønt billede af Champ, der ligger og nyder solen i græsset.

Han havde været syg nogle måneder før sin død.