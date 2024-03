Der var tirsdag ingen overraskelser i det demokratiske primærvalg i Nevada, som Joe Biden vandt sikkert.

Præsident Joe Biden vinder det demokratiske primærvalg i den amerikanske delstat Nevada.

Det vurderer nyhedsbureauet AP, kort efter at stemmestederne lukkede klokken 19 tirsdag aften lokal tid.

Resultatet er ingen overraskelse, da Biden var den altoverskyggende favorit.

Vælgerne havde ikke mulighed for at sætte kryds ved en af Bidens konkurrenter, kongresmedlemmet Dean Phillips, da han ikke nåede at stille op i tide.

Lørdag vandt Biden også primærvalget i delstaten South Carolina med 96 procent af stemmerne.

Præsidentvalget i USA afholdes 5. november i år. Biden ventes at skulle op mod ekspræsident Donald Trump.

Det er ved de amerikanske primærvalg, at partierne nominerer de kandidater, som skal opstilles til det egentlige valg.

Republikanerne, som Trump stiller op for, har tirsdag også afholdt primærvalg i Nevada. Det har dog ingen betydning for, hvem der bliver partiets præsidentkandidat.

I stedet er det torsdagens valgafstemning, på engelsk caucus, der har betydning for valget af den republikanske præsidentkandidat.

Republikanerne i Nevada afholder både primærvalg og caucus i protest over en lov vedtaget af delstatens lovgivende forsamling, som Demokraterne har flertal i.

Loven kræver, at begge partier skal afholde primærvalg, som de lokale myndigheder står for. Men Republikanerne har sagt, at kun det caucus, som partiet selv står for at afvikle, kommer til at være af betydning.

Den tidligere amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley, der er Trumps eneste tilbageværende konkurrent, endte med at tabe tirsdagens republikanske primærvalg, selv om ekspræsidenten ikke engang stiller op.

I stedet satte et flertal af de republikanske vælgere kryds ved "ingen".

Ved torsdagens caucus er Trump favorit.

/ritzau/