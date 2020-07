Det er bedre for amerikanerne, når USA er engageret i at styrke den globale sundhed med WHO, mener Biden.

Hvis Joe Biden bliver valgt som præsident i USA, vil han straks omgøre præsident Donald Trumps beslutning om at forlade Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Det fastslår den håbefulde præsidentkandidat tirsdag.

- Amerikanere er sikrere, når USA er engageret i at styrke den globale sundhed. På min første dag som præsident vil jeg igen gå sammen med WHO og genoprette vores lederskab på verdensscenen, skriver den formodede demokratiske præsidentkandidat på Twitter tirsdag eftermiddag lokal tid i Washington D.C.

Udmeldingen kommer, få timer efter at den ledende demokrat i Senatets udenrigsudvalg, Robert Menendez, oplyste, at Trump nu formelt har indledt processen med at trække USA ud af WHO.

Der er et års opsigelsesfrist på medlemskabet i WHO. FN-talsmand Stephane Dujarric bekræfter, at USA har varslet sin udmeldelse.

Trump meddelte i maj, at USA som med 400 millioner dollar om året er den største bidragyder til WHO - ikke længere vil være medlem af WHO, da Kina udøver "total kontrol" over organisationen.

I april suspenderede Trump pengestrømmen og beskyldte organisationen for at fremme Kinas "falske informationer" om coronavirusudbruddet.

Siden truede han med, at USA ville stoppe sine betalinger permanent og helt trække sig fra FN-organet, hvis ikke WHO forpligtede sig til "omfattende forbedringer" inden for 30 dage.

Trumps politiske modstandere har udtrykt forargelse over Trumps beslutning om at forlade WHO, der står i spidsen for den globale kamp mod blandt andet mæslinger og coronavirus.

I en tale tidligere tirsdag sagde WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, at i kampen mod Covid-19 er "national samling og global solidaritet vigtigere end nogensinde for at besejre en fælles fjende".

