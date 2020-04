Joe Biden har været lykkeligt gift med kone nummer to, Jill, siden 1977. Men nu er Barack Obamas 77-årige vicepræsident alligevel desperat på udkig efter en ny kvinde i sit liv.

Joe Biden har nemlig lovet, at han vil alliere sig med en kvindelig vicepræsidentkandidat, når han for alvor starter valgkampen imod USA's siddende præsident, Donald Trump.

Efter godt et halvt århundrede i amerikansk politik – først som senator fra staten Delaware og siden som Barack Obamas vicepræsident – er Joe Biden kendt som godmodig og midtsøgende. Og derfor vil det være naturligt, hvis Biden vil udpege en politisk partner, der besidder de mere grænsesøgende egenskaber, han selv mangler.

»Joe Bidens vicepræsidentkandidat skal være kvinde, stærk og mere progressiv end han selv. Men samtidig må hun ikke skræmme Joe Bidens ældre og mere moderate vælgere væk.«

I denne uge modtog Joe Biden også officielt sin støtte fra Barack Obama.

Sådan siger den amerikanske radiovært, journalist og politiske iagttager Stephen Henderson til B.T.

Som sort amerikaner ser Henderson helst selv enten senator Kamala Harris eller den forhenværende kongreskvinde fra Georgia Stacy Abrams ved Joe Bidens side.

Men hvide politikere som senator Elizabeth Warren og Michigans guvernør Gretchen Whitmer dukker også op på mange mediers top-5-lister.

I modsætning til mange andre vestlige lande har USA aldrig haft en kvindelig regeringsleder, hverken som præsident eller vicepræsident.

Joe Biden skal udfordre Donald Trump ved valget 3. november.

I 2016 kom Hillary Clinton selvfølgelig tæt på, da hun fik tre millioner flere personstemmer end Donald Trump, men alligevel tabte valget på grund af USA's kontroversielle valgmandssystem.

Sarah Palin blev mere kendt end sin mandlige 'chef', da hun i 2008 stillede op som republikanske John McCains vicepræsidentkandidat. Og allerede i 1984 var demokratiske Geraldine Ferraro den første kvinde til at stille op som vicepræsidentkandidat for ét af de to store amerikanske partier.

»Det er en stor skam, at vi aldrig har fulgt med den udvikling, vi har set i resten af verden. USA er i den grad klar til en kvindelig leder,« siger Nancy Pelosi, der som leder af det demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus i dag står som nummer tre i arverækken til præsidentposten, lige efter Donald Trump og vicepræsident Mike Pence.

Her er nogle af de mest oplagte kandidater til posten som Joe Bidens vicepræsident:

GRETCHEN WHITMER (48), guvernør i staten Michigan.

Gretchen Whitmer er én af Bidens vicepræsident-favoritter.

I en radioudsendelse i sidste uge kaldte Joe Biden Michigans guvernør 'én af vores lands mest talentfulde politikere'.

Gretchen Whitmer har ligesom Mette Frederiksen fået både ros og ris for sin skrappe reaktion på coronakrisen.

ELIZABETH WARREN (70), senator, Massachusetts.

Senator Elizabeth Warren er én af favoritterne til jobbet som Joe Bidens vicepræsident.

Ud af alle de mulige vicepræsidentkandidater er den forhenværende universitetslærer Elizabeth Warren den mest venstreorienterede.

Warren ønsker offentlig sygesikring til alle amerikanere. Biden foretrækker at udvide den såkaldte Obamacare, der blander privat og offentlig sygesikring.

KAMALA HARRIS (55), senator, Californien.

Før var de modkandidater. Nu er Joe Biden og senator Kamala Harris på samme side.

Tidligere i valgkampen gik Kamala Harris seriøst i flæsket på Joe Biden, som hun anklagede for både racisme og mandschauvinisme.

For Bidens vælgerappel ville Harris' etniske baggrund (Indien og Jamaica) være en fordel.

STACY ABRAMS (46), forhenværende leder af Repræsentanternes Hus i Georgia.

I 2018 var Stacey Abrams tæt på at vinde guvernørvalget i Georgia.

Mange mener, at Stacey Abrams i 2018 blev snydt for sejren i kampen om sydstat Georgias guvernørpost. Der var tvivl om stemmeoptællingen.

Abrams var én af de første til officielt at støtte Joe Biden. Nogle mener dog, at den populære lokalpolitiker mangler national og international erfaring.

AMY KLOBUCHAR (59), senator, Minnesota

Joe Biden og Amy Klobuchar.

Med sin popularitet blandt hjemstatens arbejderklasse kunne Amy Klobuchar sikre støtte blandt mange af de amerikanske vælgere, der i 2016 stemte på Trump.

Mange mener dog, at Amy Klobuchars og Joe Bidens politik er for énslydende. Klobuchar vil således ikke udvide Bidens vælgerskare.

I de seneste meningsmålinger foretaget af CNN og Gallup har Joe Biden et lille forspring i forhold til Donald Trump.