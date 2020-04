Nu hvor USA's ambassade i Israel er flyttet til Jerusalem, ville Biden ikke flytte den tilbage til Tel Aviv.

Hvis Joe Biden bliver valgt som amerikansk præsident, vil han beholde USA's ambassade i Jerusalem.

Det siger demokraten sent onsdag aften dansk tid.

I samme ombæring understreger Biden dog, at han ikke er enig i præsident Donald Trumps kontroversielle beslutning om at flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Ifølge den tidligere vicepræsident burde ambassaden aldrig være blevet flyttet, uden at beslutningen indgik i en bredere fredsaftale mellem Israel og palæstinenserne.

- Men nu hvor det er gjort, ville jeg ikke flytte ambassaden tilbage til Tel Aviv, siger Joe Biden til journalister under en virtuel fundraising-begivenhed ifølge nyhedsbureauet AFP.

I december 2017 brød Trump med årtiers politik og anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad.

Samtidig meddelte han, at den amerikanske ambassade i Israel ville blive flyttet fra Tel Aviv til Jerusalem. Fem måneder senere - i maj 2018 - slog ambassaden sine døre op i Jerusalem.

Israel insisterer på, at hele Jerusalem er landets "evige, udelelige hovedstad". Omvendt kræver palæstinenserne Østjerusalem som hovedstad i deres stat.

Lederen af det palæstinensiske selvstyre, Mahmoud Abbas, har gentagne gange afvist USA's fredsplan for Mellemøsten.

- Vi afviser den israelsk-amerikanske plan, fordi den ikke tager højde for den palæstinensiske stats suverænitet i Østjerusalem. Det alene er nok til, at vi afviser denne plan, sagde han senest i februar ifølge nyhedsbureauet dpa.

Palæstinenserne har forsøgt at samle international modstand mod fredsplanen, siden den blev offentliggjort af Donald Trump og Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, 28. januar.

Planen indebærer blandt andet en mulighed for at etablere en selvstændig stat for palæstinenserne.

Det kræver dog, at palæstinenserne må bøje sig på flere områder.

Blandt andet skal Israel ifølge planen have lov til at annektere bosættelser på Vestbredden.

Samtidig vil Jerusalem blive Israels hovedstad - som den allerede er i USA's øjne. Den palæstinensiske hovedstad vil ifølge planen blive placeret i de østlige forstæder til Jerusalem.

/ritzau/