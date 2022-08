Lyt til artiklen

Joe Biden har sat sin signatur på den skelsættende klima- og sundhedslovgivning.

Tirsdag underskrev Joe Biden, der er USAs præsident, demokraternes klimaændringslov og sundhedslov. Selv kaldt han det 'det sidste stykke' af sin indenlandske dagsorden.

Den nye lovgivning inkluderer historiens mest betydelige føderale investering for at bekæmpe klimaændringer. Det skriver AP.

Hele 375 milliarder dollars vil blive brugt i løbet af årtiet til at bekæmpe de kommende klimaforandringer.

Joe Biden underskrev lovforslaget i State Dining Room i Det Hvide Hus. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden underskrev lovforslaget i State Dining Room i Det Hvide Hus. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix

Dog vil en del af pengene også blive brugt på at begrænse omkostningerne til receptpligtig medicin til 2.000 dollars årligt for Medicare-modtagere i USA.

Den nye sundhedslov vil også hjælpe godt 13 millioner amerikanere med at betale for sundhedsforsikringer ved at udvide de tilskud, som kom frem under coronapandemien.

Pengene til de nye love betales af nye skatter på store virksomheder og øget IRS-håndhævelse af velhavende individer og enheder.

»Præsidenten vil rejse på tværs af landet for at fremhæve, hvordan lovforslaget vil hjælpe det amerikanske folk, og vil være vært for en begivenhed for at fejre vedtagelsen af ​​lovforslaget,« udtaler en talsperson fra Det Hvide Hus.

Parlamentet godkendte fredag ​​foranstaltningen på en parti-linje 220-207 stemme.