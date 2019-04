Efter beskyldninger om 'uønkset berøring' og 'upassende kys' er Joe Bidens præsidentkampagne måske forbi, før den overhovedet er startet.

I weekenden blev USAs forhenværende vicepræsident således anklaget for upassende opførsel af sin egen partifælle, Lucy Flores.

Den 39-årige lokal-politiker fra Las Vegas, Nevada fortæller, at Joe Biden under et vælgermøde i 2014 først havde lagt hænderne på hendes skuldre og derefter havde kysset hende 'i håret'.

Den 76-årige toppolitiker brugte de følge to dage på at vikle sig ud af det uventede #MeToo-net. Men nu kommer redningen måske fra en uventet side.

Den demokratiske politiker Lucy Flores beskylder Joe Biden for 'upassende opførsel'.

Ifølge avisen New York Times er Lucy Flores nemlig dybt engageret i en anden demokratiske præsidentkandidat Bernie Sanders præsidentkampagne. Og derfor ligner Flores fortælling om Joe Bidens 'overgreb' nu mest af alt som et politiske motiveret angreb.

»I denne politisk polariserede tid er virkeligheden ofte en helt anden end den, vi tror, vi ser lige foran os.«

Sådan siger New York Times-journalisten Sydney Ember.

Og Clara Wilkins, der er professor i social psykologi ved Washington University i St Louis, Missouri, er enig.

Den forhenværende vicepræsident og måske kommende præsidentkandidat Joe Biden er kendt for at være en følsom mand, der ikke er bange for at vise sine følelser.

»I kølvandet på den hårdt tiltrængte #MeToo-kampagne er vi mere følsomme end nogensinde. Men samtidig skal vi passe på, at vi ikke også bliver blinde for den bitre sandhed, at der altid vil være nogen, der forsøger at udnytte den nye tiltro til mulige ofre for sex-chikane og overgreb,« siger Clara Wilkins til People Magazine.

I weekenden gav Lucy Flores en stribe interview til både aviser og tv-stationer. Og Joe Biden skrev i en pressemeddelelse:

»Først som senator for staten Delaware og siden som Vicepræsident har jeg tilbragt de sidste mange årtier med at trøste, opmuntre og lykønske folk over hele USA. Jeg har krammet, givet hånd og lagt min hånd på folks skulder. Men jeg har aldrig gjort det med andet end venskabelige intentioner. Og jeg vil med glæde lytte til Lucy Flores oplevelse.«

Således er Joe Biden, der stadig ikke har bekræftet sit kandidatur, den tredie demokratiske hvide og mandlige toppolitiker, der starter valgkampen med undskyldninger.

Her er det Hillary Clinton, der får et smækkys af Joe Biden.

Beto O'Rourke fra Texas har således gang på gang måttet undskylde for den måde, hvorpå han omtale sin egen hustru, da han i forrige uge bekendtgjorde, at han ville stille op til præsidentvalget i 2020. Og den 76-årige senator fra Vermont Bernie Sanders har også set sit tvunget til at bruge det meste af sin tid på at sige undskyld for sin egen 2016-kampagnes behandling af kvindelige ansatte.

»De demokratiske kandidater bruger alt for megen tid på at spænde ben for sig selv. Trump og andre republikanere er ligeglade med den slags anklager. Men demokrater som Joe Biden bliver fanget i deres eget net af politisk korrekthed. Og resultatet er at de fremstår som vattede og ubeslutsomme,« siger psykologi-professoren Clara Wilkins til People Magazine

Selvom det påståede overgreb fandt sted på scenen i Las Vegas, findes der hverken foto eller videooptagelser af det påståede kys 'i håret'. Og i mangel af bedre 'bevismateriale' brugte både trykte og elektroniske medier i weekenden billeder Joe Biden og en anden kvinde, Stephanie Carter.

Joe Biden med hænderne på Stephanie Carters skuldre.

På 2016-fotografiet fra det Hvide Hus holder Biden begge hænder på en tilsyneladende utilpas Stephanie Carters skuldre, mens hendes mand Ashton Carter tages i ed som USAs nye forsvarsminister.

Via twitter var Staphanie Carter hurtigt til at forsvare Joe Biden, som hun kalder en god ven, og samtidig understrege, at hendes tilsyneladende utilpashed i virkeligheden blot var nervøsitet på den 'store dag'.

»Den Joe Biden, I ser på fotografiet er blot en god ven, som hjælper mig på en betydningsfuld dag. Og jeg vil altid være ham taknemmlig for det,« skrev Stephanie Cartre på twitter.

I et interview med CNN mandag fastholder Lucy Flores igen, at Joe Bidens opførsel 'bør diskvalificere ham fra kampen om præsidentposten'.

Bernie Sanders har også haft travlt med at sige undskyld.

I et følgende interview med Bernie Sanders, som Lucy Flores støtter politisk, understregede senatoren fra Vermont.

»Jeg kender intet til sagen. Og beslutningen om, hvorvidt Joe Biden vil stille op til valget eller ej, er hans helt alene.«