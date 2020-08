Joe Biden fik de afsluttende ord på sidstedagen for Demokraternes konvent.

Og han spildte ikke tiden. Donald Trump fik store tæsk.

Under hele Demokraternes konvent har der været et både overordnet og underliggende tema: den globale pandemi.

Specielt USA er hårdt ramt. Og grunden til det, skal man finde et sted, hvis man spørger Joe Biden.

»Vi har klaret pandemien værst på hele kloden. Og præsidenten vil ikke få styr på det, hvis han er genvalgt,« sagde Joe Biden og uddybede:

»Som det første som præsident vil jeg få styr på coronavirus. Det behøvede ikke være så slemt. Det er det ikke i Canada, Europa eller Japan. Vi fører mht. smittede, døde og præsidenten har stadig ikke en plan,« sagde Biden og fremlagde sin plan, der blandt andet inkluderer masker over alt i landet, tro og støtte til videnskaben og test.

I det hele taget var første del af Joe Bidens tale præget af en dyster tone.

Donald Trump har skabt et mørke over USA.

Joe Biden og Jill Biden går igennem en næsten tom konventsal i Milwaukee. Foto: POOL Vis mere Joe Biden og Jill Biden går igennem en næsten tom konventsal i Milwaukee. Foto: POOL

Det vil kun kunne forsvinde, hvis en anden sidder i Det Hvide Hus, var Bidens agenda.

»Vi står ved et af USA’s sværeste øjeblikke. Fire kriser. Pandemi, økonomisk krise, racekrise og klimakrisen,« sagde Biden og fortsatte:

»Vi er i en tid med store problemer, men også med store muligheder. Vi kan vælge vejen med vrede og splittelse. Men vi kan også vælge vejen med lys, venlighed.«

»Hvem vi vil være som nation er til valg. Og valget kan ikke stå mere klart,« sagde den tidligere vicepræsident.

Demokraternes konvent Hvert fjerde år holder både Republikanerne og Demokraterne et konvent

Det gør de for endeligt at nominere den person, som skal være partiets præsidentkandidat

I år er Joe Biden Demokraternes præsidentkandidat, mens Donald Trump er Republikanernes

Først når partiet ved konventet har nomineret en kandidat, er opstillingen endegyldig

I år holdes Demokraternes konvent stort set digitalt pga. coronapandemien

De dele, der ikke foregår online, finder hovedsageligt sted i Milwaukee, Wisconsin

Ved tidligere konventer har tusindvis af delegerede og partisoldater været samlet til en stor politisk fest

Hvis Joe Biden bliver valgt som præsident i USA 3. november, står han med et splittet land. Og det er han klar over, lod han fremgå af sin tale.

Samtidig gjorde han det klart, at han ønsker at hjælpe den lille mand, arbejderen og ikke millionæren eller milliardæren i samfundets top.

»Jeg vil arbejde hårdt for dem, som ikke stemte på mig, som jeg vil arbejde hårdt for dem, som gjorde. Vi er meget større end blå og røde stater. Vi er meget bedre end det. Vi skal vinde valget for arbejderne ikke for dem i toppen, som har mest,« sagde Biden.

Som talen skred frem, byggede den langsomt op.

Joe Biden med hustruen Jill Biden ser på fyrværkeri som afslutning på Demokraternes konvent. Foto: POOL Vis mere Joe Biden med hustruen Jill Biden ser på fyrværkeri som afslutning på Demokraternes konvent. Foto: POOL

Fra mørke mod lys. Fra problemer til håb. Fra katastrofe til redning.

Og det syntes at være det klare budskab fra Biden, at det står rigtig slemt til i USA. Men der er håb, lod han forstå:

»Jeg forstår, hvorfor det kan være svært at have håb. Men vi har muligheden for at redde vores demokrati og være verdens lys igen,« som Biden sagde.

Alt sammen med en klar reference til manden, han skal slå til november: Donald Trump.

»Vi kan vinde over det mørke, som har ramt os. Vi kan vælge ære over frygt, hårdt arbejde over privilege.«

I næste uge tager Republikanerne hul på deres konvent.