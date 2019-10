Tidligere vicepræsident Joe Biden øger føring i kampen om at blive udpeget som sit partis præsidentkandidat.

USA's tidligere vicepræsident Joe Biden udbygger i ny meningsmåling fra Reuters/Ipsos sin føring over de 18 andre kandidater i kampen om at blive nomineret som Det Demokratiske Partis præsidentkandidat til valget i 2020.

21 procent af de adspurgte demokratiske og uafhængige vælgere vil stemme på Biden ved næste års primærvalg.

Det er en fremgang på tre procentpoint fra en tilsvarende måling i slutningen af september.

På andenpladsen kommer senator Bernie Sanders fra Vermont med 16 procent, mens Massachusetts-senator Elizabeth Warren står til 15 procent.

Ingen af de øvrige kandidater er i nærheden af toptrioen.

Borgmester Pete Buttigieg bliver i målingen bakket op af cirka fem procent, mens senator Kamala Harris og tidligere kongresmedlem Beto O'Rourke begge står til omkring tre procent.

Men målingen viser også, at Joe Biden langtfra kan tage det for givet, at han bliver nomineret.

Cirka hver femte siger, at de fortsat ikke har besluttet sig for, hvem de vil stemme på.

Og næsten totredjedele oplyser, at de kan fortsat kan ændre mening.

Både Warren og Sanders appellerer til partiets venstrefløj med adgang til sundhed og uddannelse som hovedtemaerne.

Biden slår på, at han er en mere midtersøgende kandidat med erfaring fra sin tid som præsident Barack Obamas vicepræsident, og at han har den bedste chance for at slå præsident Donald Trump i november 2020.

Det første primærvalg finder sted i delstaten Iowa til februar næste år.

Den nye måling er foretaget den 17. og 18. oktober.

På det tidspunkt var Kongressen begyndt at undersøge en påstand om, at den republikanske præsident Donald Trump i juli forsøgte at presse Ukraines præsident til at grave snavs frem om Joe Biden og hans søn Hunter.

Demokraterne i Repræsentanternes Hus har indledt en undersøgelse af påstanden, som kan føre til, at der rejses en formel rigsretssag mod Donald Trump.

/ritzau/Reuters