Længe har det været et slags helt offentligt hemmeligt våben for den amerikanske højrefløj mod Joe Biden.

Men på et ganske kort øjeblik ved en tale lørdag, viste Joe Biden, hvordan han har vendt republikanernes og Donald Trumps våben til sin egen fordel.

Først skruer vi tiden tilbage til det ganske korte øjeblik lørdag.

Her stod Joe Biden ved talerstolen til den årlige festmiddag for pressen i Det Hvide Hus – White House Correspondent's Dinner.

Det er normalt en ganske løs omgang, hvor paraderne er sænket og man joker med hinanden.

Iført habit skulle den amerikanske præsident til at runde sin tale af. Overgive ordet til komikeren Roy Wood Jr.

Og så sagde Biden:

»Roy – podiet er dit. Jeg kommer til at have det fint med dine jokes. Men jeg ved ikke med Dark Brandon,« lød det fra præsidenten, som kiggede lige ud og tog sine mørke Ray-Ban Aviator-solbriller på.

Til høj jubel og store klapsalver.

Joe Biden ramte nemlig noget, der kan ende med at være en kæmpe vindersag frem mod præsidentvalgkampen i 2024.

Men det har ikke ligget i kortene.

Faktisk begyndte det tilbage i oktober 2021 som et stort problem for præsidenten. En joker for Donald Trump og hans mest hardcore modstandere.

Joe Biden med sine Ray-Ban Aviator-solbriller til den årlige festmiddag for pressen. Foto: ALEXANDER DRAGO

2. oktober 2021 blev den amerikanske Nascar-kører Brandon Brown interviewet efter et løb i Talladega i den sydlige delstat Alabama.

Under interviewet med NBC Sportsjournalisten Kelli Stavast begyndte publikum på Talladega Superspeedway taktfast at råbe.

Umiddelbart kunne tilråbene være svære at tyde. Og Kelli Stavast fik det under interviewet med Brandon Brown udlagt som om, publikum råbte 'Let's go Brandon'.

Men lytter man ekstra godt efter i klippet, så bliver der ikke råbt 'Let's go Brandon'. I stedet råber publikum 'Fuck Joe Biden'.

Ikke længe efter tog udtrykket fart. Voldsomt.

'Let's go Brandon' blev et slags hemmeligt håndtryk mellem folk på højrefløjen, der ikke kan udstå Joe Biden.

Pludselig fik de mulighed for at råbe 'Fuck Joe Biden' i fuld offentlighed, skrive det på sociale medier, uden det blev slettet, og sågar svine præsidenten til foran børn.

Det perfekte middel til at angribe en præsident, de ikke kan udstå. Samtidig greb Donald Trump udtrykket og puttede det på merchandise, som kunne styrke hans egen kampagne.

Sidste år på et ikke kendt tidspunkt begyndte en række Trump-støtter at producere billeder af den tidligere præsident på sociale medier.

De blev kendt som 'Dark MAGA' og forestillede Trump med blå laserøjne som en ægte superskurk på udkig efter hævn.

Ikke længe efter blev de fulgt af lignende billeder af Joe Biden. 'Dark Brandon' var født.

Umiddelbart var det ikke ment som noget positivt for Joe Biden. Men billederne af ham som en superskurk med laserøjne blev ikke modtaget, som man kunne forvente.

Joe Bidens valgkampagne har taget memet 'Dark Brandon' til sig. Det kan være en rigtig smart beslutning. Foto: Joebiden.com

På Biden-fløjen elskede støtterne billederne af Dark Brandon.

De blev delt igen og igen. Og pludselig blev det, der kunne have været en ægte tabersag for en siddende præsident vendt til noget helt andet.

Et våben.

Man kan nu købe T-shirts i Joe Bidens onlinebutik med et billede af præsidenten med laserøjne og navnet 'Dark Brandon'.

En omfavnelse af noget så ungt som et meme af en noget så gammelt som en præsident på 80 år, der igen og igen er blevet kaldt for gammel.

Lørdag aften stod Joe Biden så ved White House Correspondent's Dinner og greb chancen. Han omfavnede det, der kunne have været en rigtig møgsag.

Dark Brandon med mørke solbriller.