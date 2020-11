Nyhedsbureauet AP erklærer demokraten Joe Biden for vinder i svingstaten Wisconsin med 49,6 procent af stemmerne mod Donald Trumps 49 procent.

Med sejren i Wisconsin følger ti valgmænd i valgmandskollegiet.

For at blive valgt som USA's næste præsident skal Joe Biden opnå 270 valgmænd.

Joe Biden har i øjeblikket 248 valgmænd, og han kan sikre præsidentembedet, hvis han vinder i Michigan og Nevada.

Den siddende præsident, Donald Trump, har i øjeblikket 214 valgmænd.

Wisconsin var en af de tætteste delstater ved præsidentvalget i 2016. Her løb Trump med sejren på under et procentpoint.

Wisconsin er blevet udpeget som måske en af de mest afgørende stater for, hvem der vinder valget.

Forud for Trumps sejr i 2016 havde Wisconsin været del af en blok af 18 stater og District of Columbia, der fra 1992 havde stemt på Demokraternes kandidat ved alle præsidentvalg.

/ritzau/